В Сургуте новая система оплаты проезда в автобусах дала сбой

Система оплаты дала сбой на второй день Фото: Александр Кулаковский © URA.RU

Новая система оплаты проезда при пересадках в городских автобусах Сургута (ХМАО) начала давать сбой на второй день после запуска. Об этом URA.RU сообщил местный житель на условиях анонимности.

При введении новой маршрутной сети в Сургуте власти города презентовали услугу использования одного билета при пересадке в течение 45 минут. «По задумке, пассажир в течении 45 минут может пересесть на другой автобус. Для проезда нужно поднести карту к валидатору, которой расплачивался в первом автобусе. Получаешь новый билет, а оплата за проезд не взимается. Но у меня и моих друзей все же сняли деньги за обе поездки. Это произошло на второй день после запуска новых маршрутов», — сообщил собеседник.

По заявлению директора департамента городского хозяйства Сургута Кирилла Киселева, в администрацию подобных жалоб не поступало. Он добавил, что в скором времени будет разработана памятка, как действовать для возврата списанных средств. Систему оплаты должны подкорректировать, если будут найдены ошибки. «С данными фактами мы пока не сталкивались. Но прежде всего жителям необходимо обратиться в колл-центр, где примут заявку и дадут обратную связь. Нужно предоставить подтверждающие документы, и деньги обязаны вернут», — сообщил Киселев.

Ранее жители Сургута просили власти не вводить в городе новую транспортною систему. Налаживать диалог между сторонами пришлось окружному отделению ОНФ.