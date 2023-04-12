ОНФ вмешался в спор жителей и властей Сургута из-за новой транспортной системы

Общероссийский народный фронт ХМАО вмешался в противостояние жителей и мэрии из-за проведения в Сургуте новой транспортной системы. Об этом сообщил корреспондент URA.RU, находящийся на встрече.
После того, как мэрия анонсировала в городе проведение новой транспортной системы, жители тут же начали требовать отменить ее. Сургутяне критиковали власть за неудобство новых маршрутов. Налаживать диалог между чиновниками и горожанами приехали представители ОНФ. «Не было коммуникации и информированности населения. Администрация пошла самым минимальным путем и выдала мало информации по запуску новой транспортной системы. Вот и столкнулась с критикой жителей. Мы организовали площадку для диалога», — сообщил представитель ОНФ Рустем Юсупов.
На встрече, организованной ОНФ, жители напрямую высказали чиновникам свои опасения и сомнения из-за ведения новой транспортной системы. Между тем представители мэрии пообещали изменить подход к внедрению новой маршрутной сети. «Нами планируется транспортную сеть сделать „живой“. Не менять ее раз в 20 лет. Она должна постоянно подстраиваться под те вызовы, которые город выставляет. Изначально специалисты построили модель, которая позволяла перевезти большее количество людей. Не были учтены особенности города, менталитета и исторически сложившиеся маршруты. Поэтому мы пересмотрели этот подход», — сообщил директор департамента городского хозяйства Кирилл Киселев.
Ранее URA.RU сообщало, что жители Сургута требуют отменить введение новой транспортной системы в городе. На сайте change.org они создали петицию против ее внедрения.
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