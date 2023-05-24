Власти РФ хотят обязать детей участвовать в общественно-полезном труде

В Госдуму внесли проект об обязательном общественно-полезном труде для школьников
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Государственная Дума. Москва, госдума, государственная дума
В Госдуме намерены обязать школьников заниматься общественным трудом Фото:

В Государственную Думу России внесли законопроект, в котором школьников предлагают обязать участвовать в общественно-полезных работах. Инициативы была озвучена депутатами Думы еще в январе.

«В Госдуму внесен проект, которым предлагается обязать школьников участвовать в общественно-полезном труде», — говорится в документе. Информацию передает РИА Новости.

В январе «Известия» писали, что новая обязанность школьников — заниматься общественно-полезным трудом — может появиться в законе «Об образовании». Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев также предлагал создать программу начальной военной подготовки для учеников 9 — 11-х классов. По его словам, в туда входили бы курсы по обращению со стрелковым оружием и посещение стрельбищ.

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В Государственную Думу России внесли законопроект, в котором школьников предлагают обязать участвовать в общественно-полезных работах. Инициативы была озвучена депутатами Думы еще в январе. «В Госдуму внесен проект, которым предлагается обязать школьников участвовать в общественно-полезном труде», — говорится в документе. Информацию передает РИА Новости. В январе «Известия» писали, что новая обязанность школьников — заниматься общественно-полезным трудом — может появиться в законе «Об образовании». Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев также предлагал создать программу начальной военной подготовки для учеников 9 — 11-х классов. По его словам, в туда входили бы курсы по обращению со стрелковым оружием и посещение стрельбищ.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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