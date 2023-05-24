Власти РФ хотят обязать детей участвовать в общественно-полезном труде

В Государственную Думу России внесли законопроект, в котором школьников предлагают обязать участвовать в общественно-полезных работах. Инициативы была озвучена депутатами Думы еще в январе.
«В Госдуму внесен проект, которым предлагается обязать школьников участвовать в общественно-полезном труде», — говорится в документе. Информацию передает РИА Новости.
В январе «Известия» писали, что новая обязанность школьников — заниматься общественно-полезным трудом — может появиться в законе «Об образовании». Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев также предлагал создать программу начальной военной подготовки для учеников 9 — 11-х классов. По его словам, в туда входили бы курсы по обращению со стрелковым оружием и посещение стрельбищ.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!