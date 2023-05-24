Умерла Тина Тернер

Тина Тернер умерла в возрасте 83-х лет
Умерла американская певица Тина Тернер в возрасте 83-х лет. Об этом сообщил представитель певицы.
«Умерла американская певица Тина Тернер. Ей было 83 года», —
Тина Тернер родилась в 1939 году. За артистизм, выдающиеся вокальные данные получила титул «Королевы рок-н-ролла». Также является обладательницей премии «Грэмми». В 2016 году у артистки диагностировали рак кишечника.
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