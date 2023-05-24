24 мая 2023

Умерла Тина Тернер

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт по теме свеча, траур Москва, свеча, траур, мистика, свечка, поминки, гадание
Тина Тернер умерла в возрасте 83-х лет Фото:

Умерла американская певица Тина Тернер в возрасте 83-х лет. Об этом сообщил представитель певицы.

«Умерла американская певица Тина Тернер. Ей было 83 года», — передает слова представителя агентство Reuters.

Тина Тернер родилась в 1939 году. За артистизм, выдающиеся вокальные данные получила титул «Королевы рок-н-ролла». Также является обладательницей премии «Грэмми». В 2016 году у артистки диагностировали рак кишечника.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Умерла американская певица Тина Тернер в возрасте 83-х лет. Об этом сообщил представитель певицы. «Умерла американская певица Тина Тернер. Ей было 83 года», — передает слова представителя агентство Reuters. Тина Тернер родилась в 1939 году. За артистизм, выдающиеся вокальные данные получила титул «Королевы рок-н-ролла». Также является обладательницей премии «Грэмми». В 2016 году у артистки диагностировали рак кишечника.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...