В Свердловской области подорожало топливо

25 мая 2023 в 02:50 Размер текста - 17 +

Рост цен на топливо связан с сезоном поездок на природу и туризмом Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Свердловской области зафиксирован рост цен на топливо на автозаправочных станциях. Об этом сообщили общественники из Народного фронта. «Мы традиционно смотрим динамику стоимости весной, когда начинается высокий сезон поездок на природу, внутреннего туризма. В случае выявления резкого роста цен на топливо, Народный фронт реагирует, поскольку это социально значимое направление, которое влияет на стоимость пассажирских и грузовых перевозок, цен товаров и продуктов», — рассказала «Известиям» руководитель направления «Народный фронт. Аналитика» Ольга Позднякова. Помимо Свердловской области увеличение стоимости бензина отмечено в Тюменской, Оренбургской, Астраханской областях, а также в Карачаево-Черкесии. Общественники подчеркнули, что в случае дальнейшего роста цен на топливо, они направят обращения в местные отделения Федеральной антимонопольной службы. Ранее URA.RU сообщало о росте загородной недвижимости в Екатеринбурге. Средняя стоимость домов подорожала на 700 тысяч рублей.

В Свердловской области зафиксирован рост цен на топливо на автозаправочных станциях. Об этом сообщили общественники из Народного фронта. «Мы традиционно смотрим динамику стоимости весной, когда начинается высокий сезон поездок на природу, внутреннего туризма. В случае выявления резкого роста цен на топливо, Народный фронт реагирует, поскольку это социально значимое направление, которое влияет на стоимость пассажирских и грузовых перевозок, цен товаров и продуктов», — рассказала «Известиям» руководитель направления «Народный фронт. Аналитика» Ольга Позднякова. Помимо Свердловской области увеличение стоимости бензина отмечено в Тюменской, Оренбургской, Астраханской областях, а также в Карачаево-Черкесии. Общественники подчеркнули, что в случае дальнейшего роста цен на топливо, они направят обращения в местные отделения Федеральной антимонопольной службы. Ранее URA.RU сообщало о росте загородной недвижимости в Екатеринбурге. Средняя стоимость домов подорожала на 700 тысяч рублей.