РИА Новости: госдолг США превысил российский более чем в 100 раз

США заняли первое место по государственному долгу среди 13 стран Фото: Владимир Жабриков © URA.RU

Государственный долг США превысил российский в 107 раз по итогам 2022 года. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на данные национальных министерств финансов.

«Госдолг США по итогам прошлого года достиг рекордной отметки в 31,42 триллиона долларов. <…> В то же время российский госдолг по итогам прошлого года составил лишь 294,8 миллиарда долларов», — передает РИА Новости. Отмечается, госдолг Штатов больше российского в 107 раз.

По данным РИА Новости, США возглавили список 13 крупнейших стран-должников. После них идет Япония с долгом в 9,59 триллиона долларов. Вслед за ней следует Китай, который должен другим странам 3,75 триллиона долларов. Долг Великобритании насчитывает 3,03 триллиона долларов. Россия занимает в этом списке последнее место.

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