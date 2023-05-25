Экс-советник Кучмы заявил, что контрнаступления Украины в этом году не будет

Контрнаступление ВСУ не состоится в этом году из-за нехватки оружия. Об этом заявил бывший советник экс-президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Сейчас уже май. [Начальник Главного управления разведки минобороны Украины Кирилл] Буданов говорил, что уже в Крыму будем. Выходит, что наступать нечем, особенно пока. Не хватает и людей, и танков, и артиллерии, и БТРов, и БМП. Нет самолетов и ракет в большом объеме. А раз этого всего нет — то надо ждать осень. А осенью, когда начнутся дожди, какое контрнаступление?» —
Соскин отметил, что ВСУ могут устроить контрнаступление только при одном условии. Украинский Генштаб должен придумать гениальный план для чрезвычайного наступления.
Ранее экс-советник Кучмы высмеял слова президента Украины Владимира Зеленского о скорой победе над Россией. Он указал на некомпетентность украинского лидера. По его словам, контрнаступление закончится для Украины разгромом лучших подразделений. Соскин подчеркивал, что вся операция является «безнадежным делом», передает агентство Nation News.
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