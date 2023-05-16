Экс-советник Кучмы Соскин высмеял слова Зеленского о скорой победе Украины

Слова украинского лидера Владимира Зеленского о скорой победе над РФ указывают на его некомпетентность. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.
«Эти залихватские заявления Зеленского, что будет контрнаступление, что мы победим — это все разговоры маленького мальчика в песочнице. Вокруг Украины складывается достаточно сложная ситуация», —
Соскин сделал акцент на том, что на Украине явно прослеживается непростое социальное и духовное положение. По его мнению, одним из факторов, повлиявших на нынешнюю ситуацию в стране, стали попытки искоренить русский язык.
Ранее Соскин говорил, что украинцев удерживает от свержения Зеленского только надежда на скорое наступление ВСУ. Однако он отметил, что ВСУ удастся это сделать из-за нехватки. Также Соскин заявлял, что грядущее контрнаступление ВСУ является ритуальным жертвоприношением украинцев.
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