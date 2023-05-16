16 мая 2023

Экс-советник Кучмы Соскин высмеял слова Зеленского о скорой победе Украины

Экс-советник Кучмы Соскин: слова Зеленского о победе Украины указывают на его некомпетентность
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Официальный сайт президента Украины.stock Москва, владимир зеленский, stock
Соскин считает несерьезными слова Зеленского о победе Украины Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Слова украинского лидера Владимира Зеленского о скорой победе над РФ указывают на его некомпетентность. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин.

«Эти залихватские заявления Зеленского, что будет контрнаступление, что мы победим — это все разговоры маленького мальчика в песочнице. Вокруг Украины складывается достаточно сложная ситуация», — сказал он на своем YouTube-канале.

Соскин сделал акцент на том, что на Украине явно прослеживается непростое социальное и духовное положение. По его мнению, одним из факторов, повлиявших на нынешнюю ситуацию в стране, стали попытки искоренить русский язык.

Ранее Соскин говорил, что украинцев удерживает от свержения Зеленского только надежда на скорое наступление ВСУ. Однако он отметил, что ВСУ удастся это сделать из-за нехватки. Также Соскин заявлял, что грядущее контрнаступление ВСУ является ритуальным жертвоприношением украинцев.

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Слова украинского лидера Владимира Зеленского о скорой победе над РФ указывают на его некомпетентность. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. «Эти залихватские заявления Зеленского, что будет контрнаступление, что мы победим — это все разговоры маленького мальчика в песочнице. Вокруг Украины складывается достаточно сложная ситуация», — сказал он на своем YouTube-канале. Соскин сделал акцент на том, что на Украине явно прослеживается непростое социальное и духовное положение. По его мнению, одним из факторов, повлиявших на нынешнюю ситуацию в стране, стали попытки искоренить русский язык. Ранее Соскин говорил, что украинцев удерживает от свержения Зеленского только надежда на скорое наступление ВСУ. Однако он отметил, что ВСУ удастся это сделать из-за нехватки. Также Соскин заявлял, что грядущее контрнаступление ВСУ является ритуальным жертвоприношением украинцев.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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