Экс-советник Кучмы Соскин высмеял слова Зеленского о скорой победе Украины

Экс-советник Кучмы Соскин: слова Зеленского о победе Украины указывают на его некомпетентность

17 мая 2023 в 00:09 Размер текста - 17 +

Соскин считает несерьезными слова Зеленского о победе Украины Фото: Официальный сайт президента Украины новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Слова украинского лидера Владимира Зеленского о скорой победе над РФ указывают на его некомпетентность. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. «Эти залихватские заявления Зеленского, что будет контрнаступление, что мы победим — это все разговоры маленького мальчика в песочнице. Вокруг Украины складывается достаточно сложная ситуация», — сказал он на своем YouTube-канале. Соскин сделал акцент на том, что на Украине явно прослеживается непростое социальное и духовное положение. По его мнению, одним из факторов, повлиявших на нынешнюю ситуацию в стране, стали попытки искоренить русский язык. Ранее Соскин говорил, что украинцев удерживает от свержения Зеленского только надежда на скорое наступление ВСУ. Однако он отметил, что ВСУ удастся это сделать из-за нехватки. Также Соскин заявлял, что грядущее контрнаступление ВСУ является ритуальным жертвоприношением украинцев.

Слова украинского лидера Владимира Зеленского о скорой победе над РФ указывают на его некомпетентность. Об этом заявил бывший советник Леонида Кучмы Олег Соскин. «Эти залихватские заявления Зеленского, что будет контрнаступление, что мы победим — это все разговоры маленького мальчика в песочнице. Вокруг Украины складывается достаточно сложная ситуация», — сказал он на своем YouTube-канале. Соскин сделал акцент на том, что на Украине явно прослеживается непростое социальное и духовное положение. По его мнению, одним из факторов, повлиявших на нынешнюю ситуацию в стране, стали попытки искоренить русский язык. Ранее Соскин говорил, что украинцев удерживает от свержения Зеленского только надежда на скорое наступление ВСУ. Однако он отметил, что ВСУ удастся это сделать из-за нехватки. Также Соскин заявлял, что грядущее контрнаступление ВСУ является ритуальным жертвоприношением украинцев.