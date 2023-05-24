24 мая 2023
23 мая 2023

В ЯНАО будут судить гендиректора управляющей компании за упавший с крыши на мужчину лед

© Служба новостей «URA.RU»
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Улица Дзержинского. Тюмень, сосульки, ул дзержинского
Мужчина получил телесные повреждения из-за бездействия коммунальщиков Фото:

В Губкинском (ЯНАО) будут судить генерального директора управляющей компании, из-за бездействия которой на мужчину с крыши упал лед. Из-за этого ямалец получил телесные повреждения, сообщили в окружном управлении СКР.

«В результате умышленного преступного бездействия обвиняемой 17 марта 2023 года с кровли и козырька подъезда многоквартирного жилого дома № 16 микрорайона № 6 произошло падение снега и наледи, часть массы которой обрушилась на прохожего. В результате происшествия мужчине причинены физическая боль и телесные повреждения», — говорится в сообщении. Гендиректор не проконтролировала удаление снега, наледи и сосулек с крыши дома.

Следователи собрали достаточное количество доказательств вины руководителя. Уголовное дело с обвинением передали в суд. В связи с этим департаменту государственного жилищного надзора ЯНАО внесли представление об устранении нарушений закона.

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В Губкинском (ЯНАО) будут судить генерального директора управляющей компании, из-за бездействия которой на мужчину с крыши упал лед. Из-за этого ямалец получил телесные повреждения, сообщили в окружном управлении СКР. «В результате умышленного преступного бездействия обвиняемой 17 марта 2023 года с кровли и козырька подъезда многоквартирного жилого дома № 16 микрорайона № 6 произошло падение снега и наледи, часть массы которой обрушилась на прохожего. В результате происшествия мужчине причинены физическая боль и телесные повреждения», — говорится в сообщении. Гендиректор не проконтролировала удаление снега, наледи и сосулек с крыши дома. Следователи собрали достаточное количество доказательств вины руководителя. Уголовное дело с обвинением передали в суд. В связи с этим департаменту государственного жилищного надзора ЯНАО внесли представление об устранении нарушений закона.
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© Служба новостей «URA.RU»
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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