В ЯНАО будут судить гендиректора управляющей компании за упавший с крыши на мужчину лед

25 мая 2023 в 09:44 Размер текста - 17 +

Мужчина получил телесные повреждения из-за бездействия коммунальщиков Фото: Денис Моргунов © URA.RU В Губкинском (ЯНАО) будут судить генерального директора управляющей компании, из-за бездействия которой на мужчину с крыши упал лед. Из-за этого ямалец получил телесные повреждения, сообщили в окружном управлении СКР. «В результате умышленного преступного бездействия обвиняемой 17 марта 2023 года с кровли и козырька подъезда многоквартирного жилого дома № 16 микрорайона № 6 произошло падение снега и наледи, часть массы которой обрушилась на прохожего. В результате происшествия мужчине причинены физическая боль и телесные повреждения», — говорится в сообщении. Гендиректор не проконтролировала удаление снега, наледи и сосулек с крыши дома. Следователи собрали достаточное количество доказательств вины руководителя. Уголовное дело с обвинением передали в суд. В связи с этим департаменту государственного жилищного надзора ЯНАО внесли представление об устранении нарушений закона.

В Губкинском (ЯНАО) будут судить генерального директора управляющей компании, из-за бездействия которой на мужчину с крыши упал лед. Из-за этого ямалец получил телесные повреждения, сообщили в окружном управлении СКР. «В результате умышленного преступного бездействия обвиняемой 17 марта 2023 года с кровли и козырька подъезда многоквартирного жилого дома № 16 микрорайона № 6 произошло падение снега и наледи, часть массы которой обрушилась на прохожего. В результате происшествия мужчине причинены физическая боль и телесные повреждения», — говорится в сообщении. Гендиректор не проконтролировала удаление снега, наледи и сосулек с крыши дома. Следователи собрали достаточное количество доказательств вины руководителя. Уголовное дело с обвинением передали в суд. В связи с этим департаменту государственного жилищного надзора ЯНАО внесли представление об устранении нарушений закона.