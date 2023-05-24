Челябинская область вошла в десятку регионов по росту реальных зарплат

Регион занял восьмое место из списка 85 субъектов Фото: Вадим Ахметов © URA.RU

Челябинская область заняла восьмое место в списке регионов по росту реальных зарплат за 2022 год. Об этом URA.RU сообщили 25 мая в пресс службе Контрольно-счетной палаты (КСП) региона.

«Среди лидеров по динамике роста реальных зарплат Челябинская область заняла восьмое место. Индекс региона за 2022 год равен показателю 102,7», — сообщили в КСП.

Выше Челябинской области в рейтинге расположились: ХМАО (105,2), Тюменская область (103,8), Красноярский край (103,6), Кемеровская область (103,6), Якутия (103,1), Нижегородская область (103,1) и Новгородская область (102,9). Замыкают топ-10 Вологодская область (102,6) и Тульская область (102,5).