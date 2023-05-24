Екатеринбургу предложили общественные туалеты со скидкой 20%

25 мая 2023 в 10:46 Размер текста - 17 +

Конкурс на поиск подрядчика, который поставит в городе восемь туалетов, подходит к концу Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В конкурсе на поставку в Екатеринбург восьми модульных общественных туалетов приняли участие четыре компании. Две из них предложили выполнить контракт за 24 млн рублей при начальной цене в 30 млн. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. Конкурс на поиск подрядчика, который оборудует в городе восемь модульных туалетов, администрация Екатеринбурга объявила в начале мая. Прием заявок от участников завершился, всего их поступило четыре. Один участник предложил выполнить контракт по максимальной цене — 30 млн, другой — за 25,7 млн, третий — за 24,4 млн. Самую низкую цену предложил участник №1 — 24,3 млн рублей. Окончательно поставщика выберут 26 мая. Предполагается, что модульные кабинки для туалета появятся на набережной Рабочей Молодежи, в сквере по улице Дзержинского, на Максима Горького, в Историческом сквере, на Малышева и на Карла Маркса. Их можно использовать круглогодично, конструкция дает возможность перемещать их.

В конкурсе на поставку в Екатеринбург восьми модульных общественных туалетов приняли участие четыре компании. Две из них предложили выполнить контракт за 24 млн рублей при начальной цене в 30 млн. Информация об этом опубликована на сайте госзакупок. Конкурс на поиск подрядчика, который оборудует в городе восемь модульных туалетов, администрация Екатеринбурга объявила в начале мая. Прием заявок от участников завершился, всего их поступило четыре. Один участник предложил выполнить контракт по максимальной цене — 30 млн, другой — за 25,7 млн, третий — за 24,4 млн. Самую низкую цену предложил участник №1 — 24,3 млн рублей. Окончательно поставщика выберут 26 мая. Предполагается, что модульные кабинки для туалета появятся на набережной Рабочей Молодежи, в сквере по улице Дзержинского, на Максима Горького, в Историческом сквере, на Малышева и на Карла Маркса. Их можно использовать круглогодично, конструкция дает возможность перемещать их.