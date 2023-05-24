В Свердловской области зафиксирован всплеск активности клещей

По сравнению с прошлым годом в Свердловской области зафиксирован всплеск пострадавших от укуса клеща. Об этом на пресс-конференции в «Новой больнице» заявил главный внештатный специалист по медицинской профилактике регионального минздрава Александр Харитонов.
«В этом году активность клещей по сравнению с аналогичным периодом прошлого года достаточно высокая. На 17 мая зарегистрировано 10330 обращений по поводу присасывания клеща, 20 случаев клещевого энцефалита и 57 случаев болезни Лайма», — заявил Харитонов.
Такой всплеск активности клещей он объяснил тем, что в регионе рано началась теплая весна, а сейчас стоит жаркая погода. Из-за этого люди чаще стали бывать на природе и подвергаться нападению клещей.
При этом ранее региональный Роспотребнадзор заявлял, что клещи стали реже кусать свердловчан. По данным ведомства, с начала теплого сезона клещи покусали 6571 человека — это на 16% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.
Главные новости Екатеринбурга и области уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Екатское чтиво». Подпишитесь, нажмите на ссылку.