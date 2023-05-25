Сексолог раскрыла главное правило женского оргазма

Сексолог Мальцева: каждый сам несет ответственность за свой оргазм
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Совместное заседание Генерального Совета Партии и Совета руководителей фракций партии "Единая Россия". Москва, отношения, служебный роман
В сексе не все зависит от партнера, заявила психолог Фото:

Во время секса каждый несет ответственность за свой оргазм сам. Таким мнением поделилась сексолог Тамара Мальцева.

«Есть неочевидное правило: за свой оргазм ответственность несешь сам», — сказала сексолог в комментарии для Ленты.ру. Она подчеркнула, что многие женщины считают, что, если найти подходящего мужчину, оргазм им обеспечен, однако в процессе не все зависит от партнера. Мальцева посоветовала не стесняться доставлять себе удовольствие самостоятельно в процессе полового акта.

Ранее психолог Елена Митрохина объяснила, как вернуть страсть в сексе. Она посоветовала изменить привычную обстановку и подключить новые эмоции.

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Во время секса каждый несет ответственность за свой оргазм сам. Таким мнением поделилась сексолог Тамара Мальцева. «Есть неочевидное правило: за свой оргазм ответственность несешь сам», — сказала сексолог в комментарии для Ленты.ру. Она подчеркнула, что многие женщины считают, что, если найти подходящего мужчину, оргазм им обеспечен, однако в процессе не все зависит от партнера. Мальцева посоветовала не стесняться доставлять себе удовольствие самостоятельно в процессе полового акта. Ранее психолог Елена Митрохина объяснила, как вернуть страсть в сексе. Она посоветовала изменить привычную обстановку и подключить новые эмоции.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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