Сексолог раскрыла главное правило женского оргазма

Сексолог Мальцева: каждый сам несет ответственность за свой оргазм

25 мая 2023 в 11:03 Размер текста - 17 +

В сексе не все зависит от партнера, заявила психолог Фото: Владимир Андреев © URA.RU Во время секса каждый несет ответственность за свой оргазм сам. Таким мнением поделилась сексолог Тамара Мальцева. «Есть неочевидное правило: за свой оргазм ответственность несешь сам», — сказала сексолог в комментарии для Ленты.ру. Она подчеркнула, что многие женщины считают, что, если найти подходящего мужчину, оргазм им обеспечен, однако в процессе не все зависит от партнера. Мальцева посоветовала не стесняться доставлять себе удовольствие самостоятельно в процессе полового акта. Ранее психолог Елена Митрохина объяснила, как вернуть страсть в сексе. Она посоветовала изменить привычную обстановку и подключить новые эмоции.

Во время секса каждый несет ответственность за свой оргазм сам. Таким мнением поделилась сексолог Тамара Мальцева. «Есть неочевидное правило: за свой оргазм ответственность несешь сам», — сказала сексолог в комментарии для Ленты.ру. Она подчеркнула, что многие женщины считают, что, если найти подходящего мужчину, оргазм им обеспечен, однако в процессе не все зависит от партнера. Мальцева посоветовала не стесняться доставлять себе удовольствие самостоятельно в процессе полового акта. Ранее психолог Елена Митрохина объяснила, как вернуть страсть в сексе. Она посоветовала изменить привычную обстановку и подключить новые эмоции.