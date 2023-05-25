Сексолог раскрыла главное правило женского оргазма

Во время секса каждый несет ответственность за свой оргазм сам. Таким мнением поделилась сексолог Тамара Мальцева.
«Есть неочевидное правило: за свой оргазм ответственность несешь сам», — сказала сексолог в комментарии для Ленты.ру. Она подчеркнула, что многие женщины считают, что, если найти подходящего мужчину, оргазм им обеспечен, однако в процессе не все зависит от партнера. Мальцева посоветовала не стесняться доставлять себе удовольствие самостоятельно в процессе полового акта.
Ранее психолог Елена Митрохина объяснила, как вернуть страсть в сексе. Она посоветовала изменить привычную обстановку и подключить новые эмоции.
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