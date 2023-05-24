Жительница Кургана обвиняет воспитателей в смерти ребенка из ясельной группы

25 мая 2023 в 11:21 Размер текста - 17 +

Родители лечили малышку самостоятельно после того, как ее высадили из детсада Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Кургане умер ребенок ясельного возраста, предположительно, от пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией. Накануне девочку отправили из детсада с симптомами конъюнктивита, родители решили лечить ребенка самостоятельно. Теперь мать обвиняет воспитателей в гибели девочки, рассказал URA.RU источник, близкий к администрации города. «В Кургане умерла девочка из ясельной группы. Со слов воспитателей и родителей других детей, у девочки начался конъюнктивит. Воспитатели попросили родителей забрать ребенка и провести медицинское обследование, поскольку в таком возрасте любая инфекция может проявиться подобным образом. До этого девочку несколько раз отправляли из сада с разными симптомами. Молодая мама вместо того, чтобы повести ребенка на обследование или пригласить врача на дом, сама поставила диагноз и лечила ребенка самостоятельно дома. Девочка умерла, предположительно, от пневмонии, вызванной коронавирусом», — рассказал источник. По словам источника, мать ребенка начала обвинять сотрудников детского сада и грозить им судом. Помимо этого, она присылала им фотографии могилы ребенка с подписями, что виноваты в трагедии воспитатели. Сотрудники обратились за юридической помощью. URA.RU не удалось связаться с родителями погибшей малышки, так как нет их контактов. В департаменте здравоохранения Курганской области URA.RU сообщили, что летальный случай заболевания ребенка ясельного возраста произошел на дому, его зафиксировал медицинский работник скорой помощи. Причины смерти будут установлены после проведения всех необходимых судебно-медицинских экспертиз. «Коронавирусная инфекция может протекать бессимптомно. Острая пневмония всегда сопровождается клиническими проявлениями, такими как слабость, недомогание, повышение температуры тела, кашель, одышка. Острый конъюнктивит чаще всего является одним из симптомов некоторых вирусных или вирусно-бактериальных заболеваний, в том числе коронавирусной инфекции», — пояснили в депздраве. Медики подчеркивают, что при появлении первых симптомов заболевания (повышение температуры тела, кашель, насморк, сыпь, боль в животе, боль в горле, затрудненное дыхание, жидкий стул, рвота и так далее) у детей ясельного возраста необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью для осмотра и своевременного назначения лечения. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

В Кургане умер ребенок ясельного возраста, предположительно, от пневмонии, вызванной коронавирусной инфекцией. Накануне девочку отправили из детсада с симптомами конъюнктивита, родители решили лечить ребенка самостоятельно. Теперь мать обвиняет воспитателей в гибели девочки, рассказал URA.RU источник, близкий к администрации города. «В Кургане умерла девочка из ясельной группы. Со слов воспитателей и родителей других детей, у девочки начался конъюнктивит. Воспитатели попросили родителей забрать ребенка и провести медицинское обследование, поскольку в таком возрасте любая инфекция может проявиться подобным образом. До этого девочку несколько раз отправляли из сада с разными симптомами. Молодая мама вместо того, чтобы повести ребенка на обследование или пригласить врача на дом, сама поставила диагноз и лечила ребенка самостоятельно дома. Девочка умерла, предположительно, от пневмонии, вызванной коронавирусом», — рассказал источник. По словам источника, мать ребенка начала обвинять сотрудников детского сада и грозить им судом. Помимо этого, она присылала им фотографии могилы ребенка с подписями, что виноваты в трагедии воспитатели. Сотрудники обратились за юридической помощью. URA.RU не удалось связаться с родителями погибшей малышки, так как нет их контактов. В департаменте здравоохранения Курганской области URA.RU сообщили, что летальный случай заболевания ребенка ясельного возраста произошел на дому, его зафиксировал медицинский работник скорой помощи. Причины смерти будут установлены после проведения всех необходимых судебно-медицинских экспертиз. «Коронавирусная инфекция может протекать бессимптомно. Острая пневмония всегда сопровождается клиническими проявлениями, такими как слабость, недомогание, повышение температуры тела, кашель, одышка. Острый конъюнктивит чаще всего является одним из симптомов некоторых вирусных или вирусно-бактериальных заболеваний, в том числе коронавирусной инфекции», — пояснили в депздраве. Медики подчеркивают, что при появлении первых симптомов заболевания (повышение температуры тела, кашель, насморк, сыпь, боль в животе, боль в горле, затрудненное дыхание, жидкий стул, рвота и так далее) у детей ясельного возраста необходимо незамедлительно обратиться за медицинской помощью для осмотра и своевременного назначения лечения.