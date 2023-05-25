Россия передает Белоруссии ядерное оружие

Главы МО РФ и Белоруссии подписали документы о размещении ядерного оружия
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, ярс, мбр, ядерное оружие
Главы министерств обороны союзных государств подписали документ о размещении ядерного оружия в Белоруссии Фото:

В Минске прошла встреча глав Минобороны России и Республики Беларусь. В ходе встречи был подписан документ о размещении нестратегического ядерного оружия в Белоруссии.

«В ходе встречи подписаны документы, определяющие порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на территории Республики Беларусь», — передает telegram-канал министерства обороны Республики Беларусь. На встрече присутствовали глава Минобороны России Сергей Шойгу и его коллега из Белоруссии Виктор Хренин. Последний отметил, что его страна заинтересована в дальнейшем развитии стратегических союзнических отношений с РФ в военной сфере.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Минске прошла встреча глав Минобороны России и Республики Беларусь. В ходе встречи был подписан документ о размещении нестратегического ядерного оружия в Белоруссии. «В ходе встречи подписаны документы, определяющие порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на территории Республики Беларусь», — передает telegram-канал министерства обороны Республики Беларусь. На встрече присутствовали глава Минобороны России Сергей Шойгу и его коллега из Белоруссии Виктор Хренин. Последний отметил, что его страна заинтересована в дальнейшем развитии стратегических союзнических отношений с РФ в военной сфере.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...