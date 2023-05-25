Россия передает Белоруссии ядерное оружие

Главы МО РФ и Белоруссии подписали документы о размещении ядерного оружия

25 мая 2023 в 11:47 Размер текста - 17 +

Главы министерств обороны союзных государств подписали документ о размещении ядерного оружия в Белоруссии Фото: Официальный сайт Министерство обороны РФ В Минске прошла встреча глав Минобороны России и Республики Беларусь. В ходе встречи был подписан документ о размещении нестратегического ядерного оружия в Белоруссии. «В ходе встречи подписаны документы, определяющие порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на территории Республики Беларусь», — передает telegram-канал министерства обороны Республики Беларусь. На встрече присутствовали глава Минобороны России Сергей Шойгу и его коллега из Белоруссии Виктор Хренин. Последний отметил, что его страна заинтересована в дальнейшем развитии стратегических союзнических отношений с РФ в военной сфере.

В Минске прошла встреча глав Минобороны России и Республики Беларусь. В ходе встречи был подписан документ о размещении нестратегического ядерного оружия в Белоруссии. «В ходе встречи подписаны документы, определяющие порядок содержания российского нестратегического ядерного оружия в специальном хранилище на территории Республики Беларусь», — передает telegram-канал министерства обороны Республики Беларусь. На встрече присутствовали глава Минобороны России Сергей Шойгу и его коллега из Белоруссии Виктор Хренин. Последний отметил, что его страна заинтересована в дальнейшем развитии стратегических союзнических отношений с РФ в военной сфере.