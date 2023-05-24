Губернатор Курганской области Вадим Шумков встретился 25 мая с вице-премьером Республики Татарстан Василем Шайхразиевым. Об этом Шумков сообщил в своем telegram-канале.
«С заместителем премьер-министра Татарстана Василем Шайхразиевым обсудили вопросы оказания помощи пострадавшим от ЧС со стороны Конгресса татар и Республики Татарстан», — написал Шумков. Во встрече также участвовал замгубернатора Константин Ермаков, который 24 мая вместе с Шайхразиевым посетил пострадавшее от масштабного пожара село Юлдус.
Во время поездки погорельцы жаловались Шайхразиеву на то, что не все получили сертификаты и выплаты. Источник, связанный с властями Татарстана, рассказал URA.RU, что глава республики Рустам Минниханов взял на контроль ситуацию с погорельцами из села Юлдус и вице-премьер отчитается перед ним после встречи с Шумковым.
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