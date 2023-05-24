Губернатор Шумков с вице-премьером Шайхразиевым обсудили помощь Татарстана погорельцам. Фото

25 мая 2023 в 14:30 Размер текста - 17 +

О встрече губернатор Вадим Шумков сообщил в своем telegram-канале (архивное фото) Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Весенние пожары в Курганской области 2023 Губернатор Курганской области Вадим Шумков встретился 25 мая с вице-премьером Республики Татарстан Василем Шайхразиевым. Об этом Шумков сообщил в своем telegram-канале. «С заместителем премьер-министра Татарстана Василем Шайхразиевым обсудили вопросы оказания помощи пострадавшим от ЧС со стороны Конгресса татар и Республики Татарстан», — написал Шумков. Во встрече также участвовал замгубернатора Константин Ермаков, который 24 мая вместе с Шайхразиевым посетил пострадавшее от масштабного пожара село Юлдус. Во время поездки погорельцы жаловались Шайхразиеву на то, что не все получили сертификаты и выплаты. Источник, связанный с властями Татарстана, рассказал URA.RU, что глава республики Рустам Минниханов взял на контроль ситуацию с погорельцами из села Юлдус и вице-премьер отчитается перед ним после встречи с Шумковым. Встреча прошла 25 мая Фото: telegram-канал Вадим Шумкова

Губернатор Курганской области Вадим Шумков встретился 25 мая с вице-премьером Республики Татарстан Василем Шайхразиевым. Об этом Шумков сообщил в своем telegram-канале. «С заместителем премьер-министра Татарстана Василем Шайхразиевым обсудили вопросы оказания помощи пострадавшим от ЧС со стороны Конгресса татар и Республики Татарстан», — написал Шумков. Во встрече также участвовал замгубернатора Константин Ермаков, который 24 мая вместе с Шайхразиевым посетил пострадавшее от масштабного пожара село Юлдус. Во время поездки погорельцы жаловались Шайхразиеву на то, что не все получили сертификаты и выплаты. Источник, связанный с властями Татарстана, рассказал URA.RU, что глава республики Рустам Минниханов взял на контроль ситуацию с погорельцами из села Юлдус и вице-премьер отчитается перед ним после встречи с Шумковым.