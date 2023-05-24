Свердловчане массово заразились сальмонеллезом, поев роллы

25 мая 2023 в 13:54 Размер текста - 17 +

Посетители ресторана японской кухни в Тавде оказались в больнице Фото: Размик Закарян © URA.RU В Тавде (Свердловская область) посетители ресторана «Хотей» попали в больницу с острой кишечной инфекцией. Речь идет как минимум о восьми людях, сообщила URA.RU местная жительница. «Около восьми человек находятся в инфекционном отделении с сальмонеллезом, многие пострадавшие находятся на домашнем лечении, о чем сообщают в интернет-сообществах. Вспышка произошла в ресторане японской кухни „Хотей“, пострадавшие — посетители заведения», — рассказала собеседница агентства. По ее словам, ресторан продолжал работать даже после того, как появилась информация об отравлениях. В том числе занимался доставкой блюд. Сейчас на странице ресторана «Хотей» в группе в соцсети «ВКонтакте» опубликована информация о том, что с 24 мая ресторан закрыли «на санитарную неделю до выяснения обстоятельств». В пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области подтвердили, что заведение закрыто. «Ведется эпидемиологическое расследование случая групповой заболеваемости кишечной инфекцией», — отметили в ведомстве.

В Тавде (Свердловская область) посетители ресторана «Хотей» попали в больницу с острой кишечной инфекцией. Речь идет как минимум о восьми людях, сообщила URA.RU местная жительница. «Около восьми человек находятся в инфекционном отделении с сальмонеллезом, многие пострадавшие находятся на домашнем лечении, о чем сообщают в интернет-сообществах. Вспышка произошла в ресторане японской кухни „Хотей“, пострадавшие — посетители заведения», — рассказала собеседница агентства. По ее словам, ресторан продолжал работать даже после того, как появилась информация об отравлениях. В том числе занимался доставкой блюд. Сейчас на странице ресторана «Хотей» в группе в соцсети «ВКонтакте» опубликована информация о том, что с 24 мая ресторан закрыли «на санитарную неделю до выяснения обстоятельств». В пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области подтвердили, что заведение закрыто. «Ведется эпидемиологическое расследование случая групповой заболеваемости кишечной инфекцией», — отметили в ведомстве.