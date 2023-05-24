24 мая 2023

Свердловчане массово заразились сальмонеллезом, поев роллы

© Служба новостей «URA.RU»
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Ресторан MIO. Екатеринбург, роллы, суши, азиатская кухня, mio ресторан
Посетители ресторана японской кухни в Тавде оказались в больнице Фото:

В Тавде (Свердловская область) посетители ресторана «Хотей» попали в больницу с острой кишечной инфекцией. Речь идет как минимум о восьми людях, сообщила URA.RU местная жительница.

«Около восьми человек находятся в инфекционном отделении с сальмонеллезом, многие пострадавшие находятся на домашнем лечении, о чем сообщают в интернет-сообществах. Вспышка произошла в ресторане японской кухни „Хотей“, пострадавшие — посетители заведения», — рассказала собеседница агентства.

По ее словам, ресторан продолжал работать даже после того, как появилась информация об отравлениях. В том числе занимался доставкой блюд. Сейчас на странице ресторана «Хотей» в группе в соцсети «ВКонтакте» опубликована информация о том, что с 24 мая ресторан закрыли «на санитарную неделю до выяснения обстоятельств».

В пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области подтвердили, что заведение закрыто. «Ведется эпидемиологическое расследование случая групповой заболеваемости кишечной инфекцией», — отметили в ведомстве.

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В Тавде (Свердловская область) посетители ресторана «Хотей» попали в больницу с острой кишечной инфекцией. Речь идет как минимум о восьми людях, сообщила URA.RU местная жительница. «Около восьми человек находятся в инфекционном отделении с сальмонеллезом, многие пострадавшие находятся на домашнем лечении, о чем сообщают в интернет-сообществах. Вспышка произошла в ресторане японской кухни „Хотей“, пострадавшие — посетители заведения», — рассказала собеседница агентства. По ее словам, ресторан продолжал работать даже после того, как появилась информация об отравлениях. В том числе занимался доставкой блюд. Сейчас на странице ресторана «Хотей» в группе в соцсети «ВКонтакте» опубликована информация о том, что с 24 мая ресторан закрыли «на санитарную неделю до выяснения обстоятельств». В пресс-службе Роспотребнадзора по Свердловской области подтвердили, что заведение закрыто. «Ведется эпидемиологическое расследование случая групповой заболеваемости кишечной инфекцией», — отметили в ведомстве.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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