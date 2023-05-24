Экс-глава района ЯНАО получит мандат депутата. Инсайд

25 мая 2023 в 15:23 Размер текста - 17 +

Паршакову вручат мандат депутата заксобрания ЯНАО Фото: Анна Майорова © URA.RU Экс-глава Тазовского района ЯНАО Василий Паршаков сегодня официально получит мандат депутата заксобрания. Об этом сообщается на сайте регионального избиркома. «Повестка дня 58 заседания избирательной комиссии ЯНАО о регистрации депутата седьмого созыва Паршакова Василия Петровича», — говорится в сообщении. Паршакову вручат мандат сегодня в 17:15 в здании законодательного собрания. Ранее URA.RU сообщало, что Паршаков покинул пост руководителя Тазовского района. На должность главы объявлен конкурс.

Экс-глава Тазовского района ЯНАО Василий Паршаков сегодня официально получит мандат депутата заксобрания. Об этом сообщается на сайте регионального избиркома. «Повестка дня 58 заседания избирательной комиссии ЯНАО о регистрации депутата седьмого созыва Паршакова Василия Петровича», — говорится в сообщении. Паршакову вручат мандат сегодня в 17:15 в здании законодательного собрания. Ранее URA.RU сообщало, что Паршаков покинул пост руководителя Тазовского района. На должность главы объявлен конкурс.