Паршакову вручат мандат депутата заксобрания ЯНАО
Экс-глава Тазовского района ЯНАО Василий Паршаков сегодня официально получит мандат депутата заксобрания. Об этом сообщается на сайте регионального избиркома.
«Повестка дня 58 заседания избирательной комиссии ЯНАО о регистрации депутата седьмого созыва Паршакова Василия Петровича», — говорится в сообщении. Паршакову вручат мандат сегодня в 17:15 в здании законодательного собрания.
Ранее URA.RU сообщало, что Паршаков покинул пост руководителя Тазовского района. На должность главы объявлен конкурс.
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