24 мая 2023

Экс-глава района ЯНАО получит мандат депутата. Инсайд

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Заседание Екатеринбургской городской Думы, депутат, мандат, чиновник, дума, голосование
Паршакову вручат мандат депутата заксобрания ЯНАО Фото:

Экс-глава Тазовского района ЯНАО Василий Паршаков сегодня официально получит мандат депутата заксобрания. Об этом сообщается на сайте регионального избиркома.

«Повестка дня 58 заседания избирательной комиссии ЯНАО о регистрации депутата седьмого созыва Паршакова Василия Петровича», — говорится в сообщении. Паршакову вручат мандат сегодня в 17:15 в здании законодательного собрания.

Ранее URA.RU сообщало, что Паршаков покинул пост руководителя Тазовского района. На должность главы объявлен конкурс.

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Экс-глава Тазовского района ЯНАО Василий Паршаков сегодня официально получит мандат депутата заксобрания. Об этом сообщается на сайте регионального избиркома. «Повестка дня 58 заседания избирательной комиссии ЯНАО о регистрации депутата седьмого созыва Паршакова Василия Петровича», — говорится в сообщении. Паршакову вручат мандат сегодня в 17:15 в здании законодательного собрания. Ранее URA.RU сообщало, что Паршаков покинул пост руководителя Тазовского района. На должность главы объявлен конкурс.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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