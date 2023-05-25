Верховный суд ликвидировал партию Касьянова и Немцова

«Партия народной свободы» была ликвидирована Верховным судом России. В нее входили экс-премьер РФ Михаил Касьянов и политик Борис Немцов, который был убит на Москворецком мосту в 2015 году.
«Административное исковое заявление удовлетворить, ликвидировать политическую партию „Партия народной свободы“ (ПАРНАС)», — огласил решение судья Олег Нефедов. До решения суда партия лишилась нескольких региональных отделений.
Ликвидация «Партии народной свободы» связана с тем, что ее филиалы покрывают малое число регионов. Согласно закону, партии должны иметь отделения как минимум в половине регионов России. У ПАРНАС их было 40, из которой два были ликвидированы. Также ликвидация партии связана с тем, что организация не устраняет нарушения в работе отделений.
Руководство ПАРНАС не знало, что часть региональных отделений была закрыта. По словам представителя «Партии народной свободы», половина отделений считалась от 85 регионов, а не от 89. Дело в том, что в новых регионах органы исполнительной власти и региональные отделения партий будут созданы к лету 2023 года.
Партия была создана в 1990 году. Ее лидером является Михаил Касьянов. В 2022 году он покинул Россию.
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