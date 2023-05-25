Челябинские мэры перестанут отчитываться за потраченные деньги на отели и транспорт

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Реализация закона не потребует выделения дополнительных средств Фото:

Мэры Челябинской области и муниципальные депутаты перестанут отчитываться за средства местного бюджета, которые они тратят на пассажирский транспорт, сотовую связь и проживание в гостиницах. Соответствующие поправки 25 мая в региональный закон «О гарантиях осуществления полномочий депутата» приняли в заксобрании области, передает корреспондент URA.RU.

«Речь идет о возмещении расходов муниципальным депутата на общественный транспорт, сотовую связь, проживание в гостинице во время командировок. В среднем в муниципалитетах ежемесячная сумма по возмещению расходов депутатам составляет около тысячи рублей. Для отчета им потом требуется принести кучу справок», — прокомментировал законодательную инициативу депутат ЗСО Павел Жолобов.

Аналогичные положения установлены в отношении выборного должностного лица местного самоуправления в части 1 статьи 21 закона области, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Принятые поправки предоставляют возможность регулирования данного вопроса на местах в муниципальном правовом акте.

По словам Жолобова, из-за «тысячи рублей» сбор и предоставление подтверждающих документов нецелесообразен. Реализация закона не потребует выделения дополнительных средств из областного бюджета.

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Мэры Челябинской области и муниципальные депутаты перестанут отчитываться за средства местного бюджета, которые они тратят на пассажирский транспорт, сотовую связь и проживание в гостиницах. Соответствующие поправки 25 мая в региональный закон «О гарантиях осуществления полномочий депутата» приняли в заксобрании области, передает корреспондент URA.RU. «Речь идет о возмещении расходов муниципальным депутата на общественный транспорт, сотовую связь, проживание в гостинице во время командировок. В среднем в муниципалитетах ежемесячная сумма по возмещению расходов депутатам составляет около тысячи рублей. Для отчета им потом требуется принести кучу справок», — прокомментировал законодательную инициативу депутат ЗСО Павел Жолобов. Аналогичные положения установлены в отношении выборного должностного лица местного самоуправления в части 1 статьи 21 закона области, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Принятые поправки предоставляют возможность регулирования данного вопроса на местах в муниципальном правовом акте. По словам Жолобова, из-за «тысячи рублей» сбор и предоставление подтверждающих документов нецелесообразен. Реализация закона не потребует выделения дополнительных средств из областного бюджета.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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