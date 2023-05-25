Челябинские мэры перестанут отчитываться за потраченные деньги на отели и транспорт

Реализация закона не потребует выделения дополнительных средств Фото: Алексей Гущин © URA.RU

Мэры Челябинской области и муниципальные депутаты перестанут отчитываться за средства местного бюджета, которые они тратят на пассажирский транспорт, сотовую связь и проживание в гостиницах. Соответствующие поправки 25 мая в региональный закон «О гарантиях осуществления полномочий депутата» приняли в заксобрании области, передает корреспондент URA.RU.

«Речь идет о возмещении расходов муниципальным депутата на общественный транспорт, сотовую связь, проживание в гостинице во время командировок. В среднем в муниципалитетах ежемесячная сумма по возмещению расходов депутатам составляет около тысячи рублей. Для отчета им потом требуется принести кучу справок», — прокомментировал законодательную инициативу депутат ЗСО Павел Жолобов.

Аналогичные положения установлены в отношении выборного должностного лица местного самоуправления в части 1 статьи 21 закона области, говорится в пояснительной записке к законопроекту. Принятые поправки предоставляют возможность регулирования данного вопроса на местах в муниципальном правовом акте.

По словам Жолобова, из-за «тысячи рублей» сбор и предоставление подтверждающих документов нецелесообразен. Реализация закона не потребует выделения дополнительных средств из областного бюджета.