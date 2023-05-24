В Курганской области ребенок выпал из окна квартиры

25 мая 2023 в 15:30 Размер текста - 17 +

Следователи проверят случай с падением ребенка из окна Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Шестилетний ребенок выпал из окна квартиры в городе Щучье (Курганская область). Данные об инциденте появились на сайте СУ СКР по Курганской области. «Вечером 24 мая текущего года в городе Щучье из окна квартиры, расположенной на втором этаже многоэтажного жилого дома, выпал 6-летний ребенок», — сообщили в управлении. Ребенок получил травмы и находится в больнице. По данным следствия, мальчик был в комнате один. Ребенок залез на подоконник, после чего выпал из оконного проема. Следователями организована доследственная проверка.

Шестилетний ребенок выпал из окна квартиры в городе Щучье (Курганская область). Данные об инциденте появились на сайте СУ СКР по Курганской области. «Вечером 24 мая текущего года в городе Щучье из окна квартиры, расположенной на втором этаже многоэтажного жилого дома, выпал 6-летний ребенок», — сообщили в управлении. Ребенок получил травмы и находится в больнице. По данным следствия, мальчик был в комнате один. Ребенок залез на подоконник, после чего выпал из оконного проема. Следователями организована доследственная проверка.