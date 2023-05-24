В Курганской области ребенок выпал из окна квартиры

Следователи проверят случай с падением ребенка из окна
Шестилетний ребенок выпал из окна квартиры в городе Щучье (Курганская область). Данные об инциденте появились на сайте СУ СКР по Курганской области.
«Вечером 24 мая текущего года в городе Щучье из окна квартиры, расположенной на втором этаже многоэтажного жилого дома, выпал 6-летний ребенок», — сообщили в управлении. Ребенок получил травмы и находится в больнице.
По данным следствия, мальчик был в комнате один. Ребенок залез на подоконник, после чего выпал из оконного проема. Следователями организована доследственная проверка.
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