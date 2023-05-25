В управлении президента призвали регионы РФ развиваться по примеру Якутии

Новиков: креативные индустрии вносят огромный вклад в развитие Якутии

25 мая 2023 в 18:49 Размер текста - 17 +

Сергей Новиков отметил успехи Якутии в сфере креативной экономики Фото: Владимир Андреев © URA.RU Российские регионы должны развиваться по примеру республики Якутия (Саха), где успешно развивается креативная экономика, а также реализуются другие инициативы. С таким мнением выступил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков. «Мы на примере Дальневосточного федерального округа видим весь путь, который проходят регионы. От самых начинающих, где есть только намерение, до ультрапродвинутых, где уже многое сделано. <…> У [главы Якутии] Айсена Николаева есть приоритеты, которые уже сработали, и он видит новые приоритеты. <…> Креативные индустрии вносят огромный вклад в развитие региона», — отметил Сергей Новиков во время форума «Российская креативная неделя — Дальний Восток». По словам начальника управления президента РФ, нынешний глава республики Айсен Николаев является продюсером, который отвечает за все в своем регионе. Губернатор успешно объединяет людей вокруг определенной идеи, которая позволяет развивать регион. Новиков привел в пример успехи, которые смогла достичь Якутия. Например, регион первым в РФ успешно разработал концепцию развития креативной экономики. Этому поспособствовало создание креативного кластера «Квартал труда». Также в 2022 году Якутия стала лучшим креативным регионом и получила национальную премию Russian Creative Awards. Помимо этого Якутия развивает региональную программу сохранения занятости населения в IT-сфере. Новиков подытожил, что если в регионах будут развиваться креативные индустрии, будет виден положительный результат в любом случае. «Если в регионе, пусть даже в добывающем природные ископаемые регионе, будет создаваться целая инфраструктура креативных индустрий, мы увидим там прирост», — отметил он. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Российские регионы должны развиваться по примеру республики Якутия (Саха), где успешно развивается креативная экономика, а также реализуются другие инициативы. С таким мнением выступил начальник управления президента РФ по общественным проектам Сергей Новиков. «Мы на примере Дальневосточного федерального округа видим весь путь, который проходят регионы. От самых начинающих, где есть только намерение, до ультрапродвинутых, где уже многое сделано. <…> У [главы Якутии] Айсена Николаева есть приоритеты, которые уже сработали, и он видит новые приоритеты. <…> Креативные индустрии вносят огромный вклад в развитие региона», — отметил Сергей Новиков во время форума «Российская креативная неделя — Дальний Восток». По словам начальника управления президента РФ, нынешний глава республики Айсен Николаев является продюсером, который отвечает за все в своем регионе. Губернатор успешно объединяет людей вокруг определенной идеи, которая позволяет развивать регион. Новиков привел в пример успехи, которые смогла достичь Якутия. Например, регион первым в РФ успешно разработал концепцию развития креативной экономики. Этому поспособствовало создание креативного кластера «Квартал труда». Также в 2022 году Якутия стала лучшим креативным регионом и получила национальную премию Russian Creative Awards. Помимо этого Якутия развивает региональную программу сохранения занятости населения в IT-сфере. Новиков подытожил, что если в регионах будут развиваться креативные индустрии, будет виден положительный результат в любом случае. «Если в регионе, пусть даже в добывающем природные ископаемые регионе, будет создаваться целая инфраструктура креативных индустрий, мы увидим там прирост», — отметил он.