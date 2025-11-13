Украине предрекли самую тяжелую зиму

Украина этой зимой столкнется с проблемами в бюджетной, энергетической и военной сферах Фото: Создано в Midjourney © URA.RU

Предстоящая зима для жителей Украины станет самой тяжелой за последнее время. Власти предупреждают о проблемах в бюджетной, военной и энергетической сферах. Об этом пишет Politico.

«Уже очевидно, что эта зима будет значительно более сложной, чем предыдущие», — цитирует издание Politico бывшего министра энергетики Украину Ольгу Богуславец. В большинстве регионов Украины вновь вводятся графики отключения электроэнергии, которые будут действовать в течение всех суток. Причина введения графиков — повреждение нескольких энергетических объектов в ряде регионов страны.

Кроме того, у Украины уже в феврале возникнет нехватка средств в бюджете. Из-за недавнего коррупционного скандала Украине становится все сложнее убеждать западные страны помогать ей финансово.

