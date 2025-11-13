Путин прислал венок на прощание с ученым-правоведом Юрием Толстым
Юрий Толстой скончался на 98-м году жизни
Фото: Санкт-Петербургский государственный университет / law.spbu.ru
В Петербурге проходит церемония прощания с ученым-правоведом и академиком РАН Юрием Толстым. Президент РФ Владимир Путин выразил свои соболезнования и прислал венок с красными розами.
«Венок от президента РФ Владимира Путина с красными розами был прислан на прощание с ученым-правоведом, академиком РАН Юрием Толстым», — передает корреспондент ТАСС. Мероприятие проходит в Актовом зале здания Двенадцати коллегий Петербургского государственного университета. Помимо президента, свои венки на церемонию прощания передали: Конституционный суд РФ, Министерство юстиции РФ, губернатор Петербурга Александр Беглов, председатель совета директоров Сбербанка Герман Греф, правительство Петербурга и другие.
Преподаватель СПбГУ Юрий Толстой скончался на 98-м году жизни. В числе учеников Толстого — значимые политические фигуры, в том числе президент России Владимир Путин, заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев, руководитель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин и министр юстиции РФ Константин Чуйченко. Научная деятельность Юрия Толстого отмечена значительным вкладом в юридическую науку: им опубликовано свыше 200 работ, в том числе 10 монографий и несколько биографических книг.
