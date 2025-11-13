Путин прислал венок на прощание с ученым-правоведом Юрием Толстым

Юрий Толстой скончался на 98-м году жизни Фото: Санкт-Петербургский государственный университет / law.spbu.ru

В Петербурге проходит церемония прощания с ученым-правоведом и академиком РАН Юрием Толстым. Президент РФ Владимир Путин выразил свои соболезнования и прислал венок с красными розами.

«Венок от президента РФ Владимира Путина с красными розами был прислан на прощание с ученым-правоведом, академиком РАН Юрием Толстым», — передает корреспондент ТАСС. Мероприятие проходит в Актовом зале здания Двенадцати коллегий Петербургского государственного университета. Помимо президента, свои венки на церемонию прощания передали: Конституционный суд РФ, Министерство юстиции РФ, губернатор Петербурга Александр Беглов, председатель совета директоров Сбербанка Герман Греф, правительство Петербурга и другие.