FT: российские дроноводы свели на нет преимущества ВСУ
Специалисты центра «Рубикон» успешно поражают объекты ВСУ и вражеские дроны
Фото: Никита Сабашников © URA.RU
Украинские военные признали, что российские специалисты беспилотных технологий стали большой проблемой для ВСУ на поле боя. О том, какие потери несет украинская тактика использования дронов, пишет Financial Times (FT).
«Как отмечает издание [FT], появление „Рубикона“ привело к „пугающим переменам“ на поле боя, свело на нет одно из главных преимуществ Киева в тактике использования дронов и усилило давление на ВСУ. Используя современное оборудование и собственный парк беспилотников-разведчиков, команда центра обнаруживает, отслеживает и уничтожает украинских операторов дронов, прежде чем они успевают совершить атаку, говорится в материале», — пишет «РБК». По словам украинского военного, чье интервью приводит Financial Times (FT), наличие в России опытных операторов БПЛА является одним из залогов успеха российских военных под Покровском.
Испытательный центр перспективных технологий «Рубикон» был создан в августе 2024 года. Его основной целью является подготовка инструкторов для воинских частей и операторов беспилотных комплексов. Специалисты центра принимают активное участие в боевых действиях, поражая объекты ВСУ и уничтожая вражеские дроны.
Материал из сюжета:Спецоперация РФ на Украине
Не упустите шанс быть в числе первых, кто узнает о главных новостях России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам telegram-канала URA.RU и всегда оставайтесь в курсе событий, которые формируют нашу жизнь. Подписаться на URA.RU.