FT: российские дроноводы свели на нет преимущества ВСУ

«Как отмечает издание [FT], появление „Рубикона“ привело к „пугающим переменам“ на поле боя, свело на нет одно из главных преимуществ Киева в тактике использования дронов и усилило давление на ВСУ. Используя современное оборудование и собственный парк беспилотников-разведчиков, команда центра обнаруживает, отслеживает и уничтожает украинских операторов дронов, прежде чем они успевают совершить атаку, говорится в материале», — пишет «РБК». По словам украинского военного, чье интервью приводит Financial Times (FT), наличие в России опытных операторов БПЛА является одним из залогов успеха российских военных под Покровском.