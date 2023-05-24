В Новом Уренгое появится первый в ЯНАО оздоровительный комплекс с открытым горячим бассейном

Предприниматель Наталья Аракелова строит в ЯНАО комплекс «Полярное дыхание» с открытым бассейном

Горячий бассейн под открытым небом станет первым на Ямале Фото: Размик Закарян © URA.RU

Предприниматель из Нового Уренгоя Наталья Аракелова откроет первый на Ямале водно-оздоровительный комплекс с горячим бассейном под открытым небом. Общая стоимость проекта «Полярное дыхание» составляет 18 млн рублей, рассказала корреспонденту URA.RU сама бизнесвумен.

«В этом году мы уже сделаем сваи, подготовим котлованы и бассейны, а все остальное зависит от инвестиции и вложений», — пояснила предприниматель в беседе с корреспондентом URA.RU. Аракелова добавила: она хочет, чтобы люди за подобными услугами ездили не в Тюмень, а приезжали в Новый Уренгой

Планируемый комплекс будет состоять из двух домиков с двумя банями и с горячим бассейном. Новый проект является одним из направлений уже действующего банного бизнеса «Полярный самовар» в Новом Уренгое. Аракелова — первый предприниматель в ЯНАО, открывший банный бизнес с горячими купелями при низкой температуре воздуха под открытым небом.

Для ускорения реализации проекта предприниматель участвует в окружном форуме, организованном региональным центром «Мой бизнес» при поддержке правительства ЯНАО. Лучшие проекты получат до 500 тысяч рублей на создание социально-ориентированного бизнеса.