В ХМАО рядом с горнолыжным курортом второй день тушат природный пожар

25 мая 2023 в 18:46 Размер текста - 17 +

В МЧС не видят опасности для жителей из-за действующего пожара Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В ХМАО рядом с горнолыжным комплексом «Каменный мыс» сотрудники авиалесоохраны второй день пытаются ликвидировать природный пожар. Об этом URA.RU сообщили в управлении МЧС по ХМАО. «Второй день сотрудники авиалесоохраны Югры борются с пожаром в Сургутском районе. Трава горит недалеко от горнолыжного комплекса „Каменный мыс“. Локализовать его пока не удалось. Угрозы населенным пунктам, как и курорту, нет», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО запретили посещать леса. Ограничения были введены из-за сложной пожароопасной обстановки в округе.

В ХМАО рядом с горнолыжным комплексом «Каменный мыс» сотрудники авиалесоохраны второй день пытаются ликвидировать природный пожар. Об этом URA.RU сообщили в управлении МЧС по ХМАО. «Второй день сотрудники авиалесоохраны Югры борются с пожаром в Сургутском районе. Трава горит недалеко от горнолыжного комплекса „Каменный мыс“. Локализовать его пока не удалось. Угрозы населенным пунктам, как и курорту, нет», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО запретили посещать леса. Ограничения были введены из-за сложной пожароопасной обстановки в округе.