24 мая 2023

В ХМАО рядом с горнолыжным курортом второй день тушат природный пожар

© Служба новостей «URA.RU»
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Лесные пожары. Учения МЧС. Челябинск, трава горит, тушение пожара
В МЧС не видят опасности для жителей из-за действующего пожара Фото:

В ХМАО рядом с горнолыжным комплексом «Каменный мыс» сотрудники авиалесоохраны второй день пытаются ликвидировать природный пожар. Об этом URA.RU сообщили в управлении МЧС по ХМАО.

«Второй день сотрудники авиалесоохраны Югры борются с пожаром в Сургутском районе. Трава горит недалеко от горнолыжного комплекса „Каменный мыс“. Локализовать его пока не удалось. Угрозы населенным пунктам, как и курорту, нет», — сообщили в ведомстве.

Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО запретили посещать леса. Ограничения были введены из-за сложной пожароопасной обстановки в округе.

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В ХМАО рядом с горнолыжным комплексом «Каменный мыс» сотрудники авиалесоохраны второй день пытаются ликвидировать природный пожар. Об этом URA.RU сообщили в управлении МЧС по ХМАО. «Второй день сотрудники авиалесоохраны Югры борются с пожаром в Сургутском районе. Трава горит недалеко от горнолыжного комплекса „Каменный мыс“. Локализовать его пока не удалось. Угрозы населенным пунктам, как и курорту, нет», — сообщили в ведомстве. Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО запретили посещать леса. Ограничения были введены из-за сложной пожароопасной обстановки в округе.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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