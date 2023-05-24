В ХМАО рядом с горнолыжным курортом второй день тушат природный пожар

В МЧС не видят опасности для жителей из-за действующего пожара
В ХМАО рядом с горнолыжным комплексом «Каменный мыс» сотрудники авиалесоохраны второй день пытаются ликвидировать природный пожар. Об этом URA.RU сообщили в управлении МЧС по ХМАО.
«Второй день сотрудники авиалесоохраны Югры борются с пожаром в Сургутском районе. Трава горит недалеко от горнолыжного комплекса „Каменный мыс“. Локализовать его пока не удалось. Угрозы населенным пунктам, как и курорту, нет», — сообщили в ведомстве.
Ранее URA.RU сообщало, что в ХМАО запретили посещать леса. Ограничения были введены из-за сложной пожароопасной обстановки в округе.
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