Жителям ХМАО запретили ходить в лес

24 мая 2023 в 18:01 Размер текста - 17 +

В округе установлен повышенный класс пожарной опасности Фото: Денис Моргунов © URA.RU По поручению губернатора ХМАО Натальи Комаровой в округе введен запрет на посещение лесов из-за пожароопасной обстановки. Информация о введении запрета была опубликована в telegram — канале окружного правительства. «С 25 мая в регионе запрещено посещать леса и въезжать в лесные массивы на автомобилях, мотоциклах, квадроциклах и других транспортных средствах, в том числе для охоты и рыболовства в поймах крупных рек. Не допускается разбрасывание горящих спичек, окурков, стеклянной тары. Запрещено использование открытого огня, проведение пожароопасных работ на землях лесного фонда», — указано в посте. В округе установлен повышенный класс пожарной опасности. По данным авиалесоохраны, в Югре действуют один ландшафтный и три лесных пожара. «Причиной ландшафтных возгораний во всех случаях стало несоблюдение местным населением правил пожарной безопасности. Среди причин лесных пожаров человеческий фактор составляет 82%», — указано в посте. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова вводит противопожарный режим в регионе. Постановление начало действовать с 28 апреля.

По поручению губернатора ХМАО Натальи Комаровой в округе введен запрет на посещение лесов из-за пожароопасной обстановки. Информация о введении запрета была опубликована в telegram — канале окружного правительства. «С 25 мая в регионе запрещено посещать леса и въезжать в лесные массивы на автомобилях, мотоциклах, квадроциклах и других транспортных средствах, в том числе для охоты и рыболовства в поймах крупных рек. Не допускается разбрасывание горящих спичек, окурков, стеклянной тары. Запрещено использование открытого огня, проведение пожароопасных работ на землях лесного фонда», — указано в посте. В округе установлен повышенный класс пожарной опасности. По данным авиалесоохраны, в Югре действуют один ландшафтный и три лесных пожара. «Причиной ландшафтных возгораний во всех случаях стало несоблюдение местным населением правил пожарной безопасности. Среди причин лесных пожаров человеческий фактор составляет 82%», — указано в посте. Ранее URA.RU сообщало, что губернатор ХМАО Наталья Комарова вводит противопожарный режим в регионе. Постановление начало действовать с 28 апреля.