Полковник запаса Чмутин предупредил о повторении Бахмута в других городах

26 мая 2023 в 11:01 Размер текста - 17 +

Купянск может стать форпостом, как Бахмут и Мариуполь, считает Юрий Чмутин Фото: Владимир Жабриков © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Украина может сделать из Купянска (Харьковская область), и городов Донецкой области — Северска, Славянска и Краматорска — форпосты (военные укрепления), и тогда российским войскам придется изнурительно их осаждать, как это было в Мариуполе и в Бахмуте (Артемовск, ДНР). Об этом в беседе с URA.RU рассказал член президиума Общероссийской общественной организации «Офицеры России», ветеран ракетных войск стратегического назначения (РВСН) ВС РФ, полковник запаса Юрий Чмутин. «Если сделают из него укрепрайон [Купянск], а они это уже, наверное, подготовили, то не только он, но и Северск, и Славянск, и Краматорск станут городами-форпостами ВСУ. Тогда их придется также долго, изнурительно осаждать и брать, как это было с Мариуполем, с Артемовском», — объяснил Юрий Чмутин. По словам полковника запаса, чтобы этого избежать, Вооруженные силы России должны разведать всю линию обороны ВСУ и нарастить инициативу на северном направлении. «Наша задача сейчас прощупать всю линию обороны, что Украина из себя представляет, и начать наращивать свою инициативу. Прежде всего, на северном направлении — Краснолиманском, также это Купянск, это Северск. Потому что сегодня угрозы исходят из трех областей Украины: Черниговская, Сумская и Харьковская, которые являются приграничными к нашим областям — Белгородской, Курской и Брянской. Будем продвигаться настолько, насколько будет минимизирована угроза по нанесению атак и ударов на нашу территорию», — подчеркнул Чмутин. Ранее telegram-канал «Украина.ру» сообщил, что в Купянске появились новые билборды, на которых город обозначается «форпостом стойкости». Щиты установили украинские власти. Если вы хотите сообщить новость, напишите нам

Украина может сделать из Купянска (Харьковская область), и городов Донецкой области — Северска, Славянска и Краматорска — форпосты (военные укрепления), и тогда российским войскам придется изнурительно их осаждать, как это было в Мариуполе и в Бахмуте (Артемовск, ДНР). Об этом в беседе с URA.RU рассказал член президиума Общероссийской общественной организации «Офицеры России», ветеран ракетных войск стратегического назначения (РВСН) ВС РФ, полковник запаса Юрий Чмутин. «Если сделают из него укрепрайон [Купянск], а они это уже, наверное, подготовили, то не только он, но и Северск, и Славянск, и Краматорск станут городами-форпостами ВСУ. Тогда их придется также долго, изнурительно осаждать и брать, как это было с Мариуполем, с Артемовском», — объяснил Юрий Чмутин. По словам полковника запаса, чтобы этого избежать, Вооруженные силы России должны разведать всю линию обороны ВСУ и нарастить инициативу на северном направлении. «Наша задача сейчас прощупать всю линию обороны, что Украина из себя представляет, и начать наращивать свою инициативу. Прежде всего, на северном направлении — Краснолиманском, также это Купянск, это Северск. Потому что сегодня угрозы исходят из трех областей Украины: Черниговская, Сумская и Харьковская, которые являются приграничными к нашим областям — Белгородской, Курской и Брянской. Будем продвигаться настолько, насколько будет минимизирована угроза по нанесению атак и ударов на нашу территорию», — подчеркнул Чмутин. Ранее telegram-канал «Украина.ру» сообщил, что в Купянске появились новые билборды, на которых город обозначается «форпостом стойкости». Щиты установили украинские власти.