Против Навального завели новое дело

Против Алексея Навального возбудили дело о терроризме
новость из сюжетаДело Алексея Навального
В отношении политика Алексея Навального возбуждено новое уголовное дело по делу о терроризме. Его будет судить военный суд. Об этом заявил сам политик.
«Следователь сообщил, что в отношении меня выделено новое дело по терроризму. По нему меня будет судить военный суд», — сказал Алексей Навальный, передает ТАСС.
Навального задержали 17 января 2021 года после его возвращения из Германии по делу «Ив Роше». 2 февраля того же года ему назначили срок в 3,5 года в колонии за нарушение условий испытательного срока. 22 марта 2022 года Навального приговорили к девяти годам лишения свободы.
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