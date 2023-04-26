Против Навального завели новое дело

26 апреля 2023 в 13:19 Размер текста - 17 +

Против Алексея Навального возбудили дело о терроризме Фото: Владимир Андреев © URA.RU новость из сюжета Дело Алексея Навального В отношении политика Алексея Навального возбуждено новое уголовное дело по делу о терроризме. Его будет судить военный суд. Об этом заявил сам политик. «Следователь сообщил, что в отношении меня выделено новое дело по терроризму. По нему меня будет судить военный суд», — сказал Алексей Навальный, передает ТАСС. Навального задержали 17 января 2021 года после его возвращения из Германии по делу «Ив Роше». 2 февраля того же года ему назначили срок в 3,5 года в колонии за нарушение условий испытательного срока. 22 марта 2022 года Навального приговорили к девяти годам лишения свободы.

В отношении политика Алексея Навального возбуждено новое уголовное дело по делу о терроризме. Его будет судить военный суд. Об этом заявил сам политик. «Следователь сообщил, что в отношении меня выделено новое дело по терроризму. По нему меня будет судить военный суд», — сказал Алексей Навальный, передает ТАСС. Навального задержали 17 января 2021 года после его возвращения из Германии по делу «Ив Роше». 2 февраля того же года ему назначили срок в 3,5 года в колонии за нарушение условий испытательного срока. 22 марта 2022 года Навального приговорили к девяти годам лишения свободы.