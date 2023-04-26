Против Навального завели новое дело

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Навальный Алексей. Москва, навальный алексей
Против Алексея Навального возбудили дело о терроризме Фото:
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Дело Алексея Навального

В отношении политика Алексея Навального возбуждено новое уголовное дело по делу о терроризме. Его будет судить военный суд. Об этом заявил сам политик.

«Следователь сообщил, что в отношении меня выделено новое дело по терроризму. По нему меня будет судить военный суд», — сказал Алексей Навальный, передает ТАСС.

Навального задержали 17 января 2021 года после его возвращения из Германии по делу «Ив Роше». 2 февраля того же года ему назначили срок в 3,5 года в колонии за нарушение условий испытательного срока. 22 марта 2022 года Навального приговорили к девяти годам лишения свободы.

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В отношении политика Алексея Навального возбуждено новое уголовное дело по делу о терроризме. Его будет судить военный суд. Об этом заявил сам политик. «Следователь сообщил, что в отношении меня выделено новое дело по терроризму. По нему меня будет судить военный суд», — сказал Алексей Навальный, передает ТАСС. Навального задержали 17 января 2021 года после его возвращения из Германии по делу «Ив Роше». 2 февраля того же года ему назначили срок в 3,5 года в колонии за нарушение условий испытательного срока. 22 марта 2022 года Навального приговорили к девяти годам лишения свободы.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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