Дагестанские спасатели показали, как спасали екатеринбурженку, упавшую с обрыва. Фото, видео

Екатеринбурженку, упавшую с обрыва, отправили на лечение в Махачкалу

25 мая 2023 в 20:13 Размер текста - 17 +

Женщина оступилась, когда делала общее фото вместе с туристической группой Фото: Сергей Русанов © URA.RU Жительницу Екатеринбурга, которая упала с обрыва в Дагестане, доставили в больницу в Махачкале. Об этом сообщает telegram-канал ГУ МЧС России по РД и МЧС Дагестана. «Вертолетом медицины катастроф, пострадавшая будет госпитализирована в „Республиканскую клиническую больницу“. В 15:14 борт вылетел в Махачкалу», — рассказали в ведомстве. Ранее стало известно, что жительница Екатеринбурга упала с обрыва возле смотровой площадки в селе Гамсутль (Дагестан). Женщина приехала вместе с туристической группой в Гунибский район. Во время общего селфи екатеринбурженка оступилась и упала вниз с десятиметрового обрыва. Фото: telegram-канал ГУ МЧС России по РД и МЧС Дагестана Фото: telegram-канал «Что там у дагестанцеV?» Фото: telegram-канал «Что там у дагестанцеV?»

Жительницу Екатеринбурга, которая упала с обрыва в Дагестане, доставили в больницу в Махачкале. Об этом сообщает telegram-канал ГУ МЧС России по РД и МЧС Дагестана. «Вертолетом медицины катастроф, пострадавшая будет госпитализирована в „Республиканскую клиническую больницу“. В 15:14 борт вылетел в Махачкалу», — рассказали в ведомстве. Ранее стало известно, что жительница Екатеринбурга упала с обрыва возле смотровой площадки в селе Гамсутль (Дагестан). Женщина приехала вместе с туристической группой в Гунибский район. Во время общего селфи екатеринбурженка оступилась и упала вниз с десятиметрового обрыва.