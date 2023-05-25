Женщина оступилась, когда делала общее фото вместе с туристической группой
Жительницу Екатеринбурга, которая упала с обрыва в Дагестане, доставили в больницу в Махачкале. Об этом сообщает telegram-канал ГУ МЧС России по РД и МЧС Дагестана.
«Вертолетом медицины катастроф, пострадавшая будет госпитализирована в „Республиканскую клиническую больницу“. В 15:14 борт вылетел в Махачкалу», — рассказали в ведомстве.
Ранее стало известно, что жительница Екатеринбурга упала с обрыва возле смотровой площадки в селе Гамсутль (Дагестан). Женщина приехала вместе с туристической группой в Гунибский район. Во время общего селфи екатеринбурженка оступилась и упала вниз с десятиметрового обрыва.
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