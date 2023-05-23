23 мая 2023

Боец с позывным «Маджахед» из зоны СВО передал привет курганцам. Фото

© Служба новостей «URA.RU»
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Тренировка добровольцев перед отправкой в Украину. Свердловская область, милитари, автомат, калашников, армия, оружие, война, добровольцы, спецоперация, чвк, сво, наемники
Курганский боец передал привет землякам из зоны СВО Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Курганский боец с позывным «Маджахед», находящийся в зоне боевых действий на Украине, передал привет землякам. Его обращение опубликовано в социальных сетях.

«Привет с фронта. Шатровский район, село Кызылбай», — передает обращение военнослужащего группа «ШАДРИНСК-РЕГИОН 45» в соцсети «ВКонтакте». Также к посту прикреплены фотографии бойца из зоны СВО. На одной из них курганец сидит на бронемашине с гранатометом в руках.

Ранее URA.RU писало, что курганский разведчик показал, как встречают противника в засаде. Также он рассказывал о том, как в зоне спецоперации обнаруживают солдат ВСУ. Для этого военные устанавливают растяжки из гранат, чтобы быть готовыми к контратакам противника.

Курганский боец из зоны СВО с позывным «Маджахед» передал привет землякам
Курганский боец из зоны СВО с позывным «Маджахед» передал привет землякам
Фото:
Военный из Кургана поделился фотографией, где он сидит на бронетехнике с гранатометом
Военный из Кургана поделился фотографией, где он сидит на бронетехнике с гранатометом
Фото:

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Курганский боец с позывным «Маджахед», находящийся в зоне боевых действий на Украине, передал привет землякам. Его обращение опубликовано в социальных сетях. «Привет с фронта. Шатровский район, село Кызылбай», — передает обращение военнослужащего группа «ШАДРИНСК-РЕГИОН 45» в соцсети «ВКонтакте». Также к посту прикреплены фотографии бойца из зоны СВО. На одной из них курганец сидит на бронемашине с гранатометом в руках. Ранее URA.RU писало, что курганский разведчик показал, как встречают противника в засаде. Также он рассказывал о том, как в зоне спецоперации обнаруживают солдат ВСУ. Для этого военные устанавливают растяжки из гранат, чтобы быть готовыми к контратакам противника.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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