Боец с позывным «Маджахед» из зоны СВО передал привет курганцам. Фото

24 мая 2023 в 12:59 Размер текста - 17 +

Курганский боец передал привет землякам из зоны СВО Фото: Эдуард Корниенко © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Курганский боец с позывным «Маджахед», находящийся в зоне боевых действий на Украине, передал привет землякам. Его обращение опубликовано в социальных сетях. «Привет с фронта. Шатровский район, село Кызылбай», — передает обращение военнослужащего группа «ШАДРИНСК-РЕГИОН 45» в соцсети «ВКонтакте». Также к посту прикреплены фотографии бойца из зоны СВО. На одной из них курганец сидит на бронемашине с гранатометом в руках. Ранее URA.RU писало, что курганский разведчик показал, как встречают противника в засаде. Также он рассказывал о том, как в зоне спецоперации обнаруживают солдат ВСУ. Для этого военные устанавливают растяжки из гранат, чтобы быть готовыми к контратакам противника. Курганский боец из зоны СВО с позывным «Маджахед» передал привет землякам Фото: группа «ШАДРИНСК-РЕГИОН 45» в соцсети «ВКонтакте» Военный из Кургана поделился фотографией, где он сидит на бронетехнике с гранатометом Фото: группа «ШАДРИНСК-РЕГИОН 45» в соцсети «ВКонтакте»

Курганский боец с позывным «Маджахед», находящийся в зоне боевых действий на Украине, передал привет землякам. Его обращение опубликовано в социальных сетях. «Привет с фронта. Шатровский район, село Кызылбай», — передает обращение военнослужащего группа «ШАДРИНСК-РЕГИОН 45» в соцсети «ВКонтакте». Также к посту прикреплены фотографии бойца из зоны СВО. На одной из них курганец сидит на бронемашине с гранатометом в руках. Ранее URA.RU писало, что курганский разведчик показал, как встречают противника в засаде. Также он рассказывал о том, как в зоне спецоперации обнаруживают солдат ВСУ. Для этого военные устанавливают растяжки из гранат, чтобы быть готовыми к контратакам противника.