Общественники хотят отменить встречу Леонида Парфенова в Екатеринбурге. Скрин

26 мая 2023 в 02:02 Размер текста - 17 +

Встреча с Парфеновым состоится 27 мая в Ельцин-центре Фото: Анна Майорова © URA.RU Активисты из движения «Зов народа» обратились с заявлениями к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину и директору ФСБ Александру Бортникову с просьбой отменить встречу журналиста Леонида Парфенова в Ельцин-центре. Встреча-дискуссия посвящена дню рождения рок-музыканта Александра Башлачева. «Парфенов открыто веде?т антироссийскую деятельность, осуждая как СВО, так и действия руководства страны. На каком основании Ельцин-центр в Екатеринбурге ставит одним из спикеров журналиста, ведущего антироссийскую деятельность, выступающего против СВО и руководства России?», — сказано в обращении, опубликованном на странице общественников «Вконтакте». Ранее URA.RU сообщало о встрече Леонида Парфенова в Екатеринбурге, которая будет посвящена творчеству и наследию рок-барда Александра Башлачева. Среди спикеров будут присутствовать главный режиссер Центра современной драматургии и однокурсник музыканта.

Активисты из движения «Зов народа» обратились с заявлениями к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину и директору ФСБ Александру Бортникову с просьбой отменить встречу журналиста Леонида Парфенова в Ельцин-центре. Встреча-дискуссия посвящена дню рождения рок-музыканта Александра Башлачева. «Парфенов открыто веде?т антироссийскую деятельность, осуждая как СВО, так и действия руководства страны. На каком основании Ельцин-центр в Екатеринбурге ставит одним из спикеров журналиста, ведущего антироссийскую деятельность, выступающего против СВО и руководства России?», — сказано в обращении, опубликованном на странице общественников «Вконтакте». Ранее URA.RU сообщало о встрече Леонида Парфенова в Екатеринбурге, которая будет посвящена творчеству и наследию рок-барда Александра Башлачева. Среди спикеров будут присутствовать главный режиссер Центра современной драматургии и однокурсник музыканта.