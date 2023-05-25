25 мая 2023

Общественники хотят отменить встречу Леонида Парфенова в Екатеринбурге. Скрин

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Интервью с Леонидом Парфеновым. Екатеринбург, парфенов леонид
Встреча с Парфеновым состоится 27 мая в Ельцин-центре Фото:

Активисты из движения «Зов народа» обратились с заявлениями к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину и директору ФСБ Александру Бортникову с просьбой отменить встречу журналиста Леонида Парфенова в Ельцин-центре. Встреча-дискуссия посвящена дню рождения рок-музыканта Александра Башлачева.

«Парфенов открыто веде?т антироссийскую деятельность, осуждая как СВО, так и действия руководства страны. На каком основании Ельцин-центр в Екатеринбурге ставит одним из спикеров журналиста, ведущего антироссийскую деятельность, выступающего против СВО и руководства России?», — сказано в обращении, опубликованном на странице общественников «Вконтакте».

Ранее URA.RU сообщало о встрече Леонида Парфенова в Екатеринбурге, которая будет посвящена творчеству и наследию рок-барда Александра Башлачева. Среди спикеров будут присутствовать главный режиссер Центра современной драматургии и однокурсник музыканта.

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Активисты из движения «Зов народа» обратились с заявлениями к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину и директору ФСБ Александру Бортникову с просьбой отменить встречу журналиста Леонида Парфенова в Ельцин-центре. Встреча-дискуссия посвящена дню рождения рок-музыканта Александра Башлачева. «Парфенов открыто веде?т антироссийскую деятельность, осуждая как СВО, так и действия руководства страны. На каком основании Ельцин-центр в Екатеринбурге ставит одним из спикеров журналиста, ведущего антироссийскую деятельность, выступающего против СВО и руководства России?», — сказано в обращении, опубликованном на странице общественников «Вконтакте». Ранее URA.RU сообщало о встрече Леонида Парфенова в Екатеринбурге, которая будет посвящена творчеству и наследию рок-барда Александра Башлачева. Среди спикеров будут присутствовать главный режиссер Центра современной драматургии и однокурсник музыканта.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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