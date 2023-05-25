Активисты из движения «Зов народа» обратились с заявлениями к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину и директору ФСБ Александру Бортникову с просьбой отменить встречу журналиста Леонида Парфенова в Ельцин-центре. Встреча-дискуссия посвящена дню рождения рок-музыканта Александра Башлачева.
«Парфенов открыто веде?т антироссийскую деятельность, осуждая как СВО, так и действия руководства страны. На каком основании Ельцин-центр в Екатеринбурге ставит одним из спикеров журналиста, ведущего антироссийскую деятельность, выступающего против СВО и руководства России?», — сказано в обращении, опубликованном на странице общественников «Вконтакте».
Ранее URA.RU сообщало о встрече Леонида Парфенова в Екатеринбурге, которая будет посвящена творчеству и наследию рок-барда Александра Башлачева. Среди спикеров будут присутствовать главный режиссер Центра современной драматургии и однокурсник музыканта.
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