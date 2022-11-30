Компания Илона Маска впервые вживит человеку чип для управления техникой без помощи рук

01 декабря 2022 в 11:18 Размер текста - 17 +

Neuralink вживит в мозг человека чип для управления компьютерами Фото: Владимир Жабриков © URA.RU Через полгода компания миллиардера Илона Маска Neuralink вживит человеку чип для дистанционного управления смартфоном и компьютером без помощи рук. Подобная технология, по словам Маска, будет использована впервые. «Компания Neuralink Corp Илона Маска намерена в течение шести месяцев начать имплантацию вычислительного чипа размером с монету в пациентов-людей», — пишет Bloomberg со ссылкой на представителя компании. Neuralink совершенствует продукт, состоящий из небольшого устройства и проводов с электродами, который должен быть имплантирован в головной мозг, и позволит дистанционно управлять различными видами техники. Компания Neuralink была создана Маском в июле 2016 года для работы ведущих специалистов в области разработки нейроинтерфейсов и проектировки роботов. Компания также обещает начать имплантировать чипы и в другие части тела в будущем. Ранее компания Neuralink вживила чип в мозг обезьяны, с помощью которого примат научился играть в видеоигры. Правительство РФ также собирается вживлять чипы в мозг человека и разрабатывает специальную программу для этого.

Через полгода компания миллиардера Илона Маска Neuralink вживит человеку чип для дистанционного управления смартфоном и компьютером без помощи рук. Подобная технология, по словам Маска, будет использована впервые. «Компания Neuralink Corp Илона Маска намерена в течение шести месяцев начать имплантацию вычислительного чипа размером с монету в пациентов-людей», — пишет Bloomberg со ссылкой на представителя компании. Neuralink совершенствует продукт, состоящий из небольшого устройства и проводов с электродами, который должен быть имплантирован в головной мозг, и позволит дистанционно управлять различными видами техники. Компания Neuralink была создана Маском в июле 2016 года для работы ведущих специалистов в области разработки нейроинтерфейсов и проектировки роботов. Компания также обещает начать имплантировать чипы и в другие части тела в будущем. Ранее компания Neuralink вживила чип в мозг обезьяны, с помощью которого примат научился играть в видеоигры. Правительство РФ также собирается вживлять чипы в мозг человека и разрабатывает специальную программу для этого.