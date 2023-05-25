Американскую лапшу с ГМО просят изъять из продаж в России

В России просят изъять с рынка американскую лапшу быстрого приготовления бренда Nissin Foods. Обращение в Роспотребнадзор направила «Общественная потребительская инициатива».
«Дело в том, что в этой лапше был обнаружен один из видов генно-модифицированной сои, который запрещен в России. Данный вид не зарегистрирован в стране, а вред его для здоровья не изучен», — рассказал «Известиям» глава ОПИ Олег Павлов.
В своем обращении в Роспотребнадзор общественники подчеркнули, что несмотря на запрет ввоза лапши Nissin Foods в РФ, их продукцию можно найти в интернет-магазинах. «ОПИ в порядке общественного контроля за соблюдением прав потребителей провела мониторинг предложений, размещенных на сайтах крупнейших российских товарных агрегаторов и обнаружила повсеместную реализацию данной продукции», — приводит издание выдержку из обращения ОПИ.
Ранее URA.RU сообщало об инициативе Минпромторга уничтожать товары без обязательной маркировки. Это позволит бороться с подделками на рынке.
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