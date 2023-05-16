16 мая 2023

«Известия»: в России предлагают уничтожать немаркированную продукцию

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Клипарт с Ириной Текслер. Магнитогорск, покупатели, ведро, молочная продукция, продуктовая корзина, полки магазина
Меры пресечения будут выбирать в зависимости от отрасли Фото:

В России рассматривают вариант уничтожения товаров без обязательной маркировки. Об этом заявили в Минпромторге.

«Ведомства начали обсуждать наказания для тех производителей, которые обязаны маркировать свою продукцию, но не делают этого. В частности, министерства прорабатывают вариант уничтожения таких товаров плюс изъятие оборудования и транспорта», — передают информацию Минпромторга «Известия». Издание уточнило, что меры пресечения для изготовителей подделок будут выбирать в зависимости от отрасли, социально-экономической обстановки.

Ранее в новых регионах России разрешили вводить в оборот товары без маркировки. Послабления будут действовать до 1 апреля 2025 года. Кроме того Минпромторг предлагал запретить использование сеток в качестве упаковок для продуктов.

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В России рассматривают вариант уничтожения товаров без обязательной маркировки. Об этом заявили в Минпромторге. «Ведомства начали обсуждать наказания для тех производителей, которые обязаны маркировать свою продукцию, но не делают этого. В частности, министерства прорабатывают вариант уничтожения таких товаров плюс изъятие оборудования и транспорта», — передают информацию Минпромторга «Известия». Издание уточнило, что меры пресечения для изготовителей подделок будут выбирать в зависимости от отрасли, социально-экономической обстановки. Ранее в новых регионах России разрешили вводить в оборот товары без маркировки. Послабления будут действовать до 1 апреля 2025 года. Кроме того Минпромторг предлагал запретить использование сеток в качестве упаковок для продуктов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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