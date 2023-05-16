«Известия»: в России предлагают уничтожать немаркированную продукцию

В России рассматривают вариант уничтожения товаров без обязательной маркировки. Об этом заявили в Минпромторге.
«Ведомства начали обсуждать наказания для тех производителей, которые обязаны маркировать свою продукцию, но не делают этого. В частности, министерства прорабатывают вариант уничтожения таких товаров плюс изъятие оборудования и транспорта», — передают информацию Минпромторга «Известия». Издание уточнило, что меры пресечения для изготовителей подделок будут выбирать в зависимости от отрасли, социально-экономической обстановки.
Ранее в новых регионах России разрешили вводить в оборот товары без маркировки. Послабления будут действовать до 1 апреля 2025 года. Кроме того Минпромторг предлагал запретить использование сеток в качестве упаковок для продуктов.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!