«Известия»: в России предлагают уничтожать немаркированную продукцию

17 мая 2023 в 04:31 Размер текста - 17 +

Меры пресечения будут выбирать в зависимости от отрасли Фото: Илья Московец © URA.RU В России рассматривают вариант уничтожения товаров без обязательной маркировки. Об этом заявили в Минпромторге. «Ведомства начали обсуждать наказания для тех производителей, которые обязаны маркировать свою продукцию, но не делают этого. В частности, министерства прорабатывают вариант уничтожения таких товаров плюс изъятие оборудования и транспорта», — передают информацию Минпромторга «Известия». Издание уточнило, что меры пресечения для изготовителей подделок будут выбирать в зависимости от отрасли, социально-экономической обстановки. Ранее в новых регионах России разрешили вводить в оборот товары без маркировки. Послабления будут действовать до 1 апреля 2025 года. Кроме того Минпромторг предлагал запретить использование сеток в качестве упаковок для продуктов.

В России рассматривают вариант уничтожения товаров без обязательной маркировки. Об этом заявили в Минпромторге. «Ведомства начали обсуждать наказания для тех производителей, которые обязаны маркировать свою продукцию, но не делают этого. В частности, министерства прорабатывают вариант уничтожения таких товаров плюс изъятие оборудования и транспорта», — передают информацию Минпромторга «Известия». Издание уточнило, что меры пресечения для изготовителей подделок будут выбирать в зависимости от отрасли, социально-экономической обстановки. Ранее в новых регионах России разрешили вводить в оборот товары без маркировки. Послабления будут действовать до 1 апреля 2025 года. Кроме того Минпромторг предлагал запретить использование сеток в качестве упаковок для продуктов.