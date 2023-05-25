25 мая 2023

Синоптик пообещал сохранение жары в Свердловской области

© Служба новостей «URA.RU»
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В Свердловской области жарко будет до конца мая Фото:

В последние дни уходящей недели свердловчан ожидает жара до +30 градусов. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин.

«С пятницы над Свердловской областью умеренно-теплая воздушная масса начнет менятся на тропическую. Поступление тепла в регион сохранится до 29 мая включительно. При этом наиболее теплыми станут воскресенье и понедельник», — рассказал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».

В пятницу, 26 мая, по области ожидается от 25 до 30 градусов тепла. В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков, есть небольшая вероятность грозы. Ветер юго-восточный 1-5 м/с, воздух прогреется до +30. Такие же температуры ожидаются 27 и 28 мая.

Ранее URA.RU сообщало об аномально жарком мае в Свердловской области. В регионе ожидаются превышения среднесуточной температуры воздуха выше климатической нормы на семь градусов и более. В связи с этим в воздухе будет повышено содержание вредных примесей.

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В последние дни уходящей недели свердловчан ожидает жара до +30 градусов. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин. «С пятницы над Свердловской областью умеренно-теплая воздушная масса начнет менятся на тропическую. Поступление тепла в регион сохранится до 29 мая включительно. При этом наиболее теплыми станут воскресенье и понедельник», — рассказал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге». В пятницу, 26 мая, по области ожидается от 25 до 30 градусов тепла. В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков, есть небольшая вероятность грозы. Ветер юго-восточный 1-5 м/с, воздух прогреется до +30. Такие же температуры ожидаются 27 и 28 мая. Ранее URA.RU сообщало об аномально жарком мае в Свердловской области. В регионе ожидаются превышения среднесуточной температуры воздуха выше климатической нормы на семь градусов и более. В связи с этим в воздухе будет повышено содержание вредных примесей.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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