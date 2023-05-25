Синоптик пообещал сохранение жары в Свердловской области

В последние дни уходящей недели свердловчан ожидает жара до +30 градусов. Об этом сообщил синоптик Алексей Пулин.
«С пятницы над Свердловской областью умеренно-теплая воздушная масса начнет менятся на тропическую. Поступление тепла в регион сохранится до 29 мая включительно. При этом наиболее теплыми станут воскресенье и понедельник», — рассказал Пулин в telegram-канале «Погода в Екатеринбурге».
В пятницу, 26 мая, по области ожидается от 25 до 30 градусов тепла. В Екатеринбурге переменная облачность, без существенных осадков, есть небольшая вероятность грозы. Ветер юго-восточный 1-5 м/с, воздух прогреется до +30. Такие же температуры ожидаются 27 и 28 мая.
Ранее URA.RU сообщало об аномально жарком мае в Свердловской области. В регионе ожидаются превышения среднесуточной температуры воздуха выше климатической нормы на семь градусов и более. В связи с этим в воздухе будет повышено содержание вредных примесей.
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