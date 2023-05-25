В селе Аксарка Приуральского района ЯНАО утром 26 мая произошел пожар в трехэтажном многоквартирном жилом доме. Как сообщает противопожарная служба ЯНАО, пострадавших, по предварительной информации, нет. Жильцов дома эвакуировали.
«На момент прибытия дежурного караула в из квартир, расположенных на втором этаже, наблюдалось сильное задымление. Пожарные немедленно приступили к ликвидации возгорания. На данный момент производится тушение пожара, на месте работают 3 единицы спецтехники противопожарной службы ЯНАО и 14 человек личного состава», — говорится в сообщении оперативной службы.
Также их Салехарда выехала спецтехника регионального управления МЧС России. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе ведомства.
По предварительной информации, пострадавших нет. Жильцов дома, скорее всего, будут размещать в спальном корпусе школы-интерната села Аксарка.
Видео: telegram-канал «Мы из Приуралья»
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