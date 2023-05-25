В райцентре ЯНАО горит трехэтажный жилой многоквартирник. Видео

В ЯНАО в микрорайоне «Юбилейный» села Аксарка горит многоквартирный жилой дом

26 мая 2023 в 09:33 Размер текста - 17 +

На помощь пожарным в Аксарку выехали спасатели из Салехарда (архивное фото) Фото: Таисия Воронцова © URA.RU В селе Аксарка Приуральского района ЯНАО утром 26 мая произошел пожар в трехэтажном многоквартирном жилом доме. Как сообщает противопожарная служба ЯНАО, пострадавших, по предварительной информации, нет. Жильцов дома эвакуировали. «На момент прибытия дежурного караула в из квартир, расположенных на втором этаже, наблюдалось сильное задымление. Пожарные немедленно приступили к ликвидации возгорания. На данный момент производится тушение пожара, на месте работают 3 единицы спецтехники противопожарной службы ЯНАО и 14 человек личного состава», — говорится в сообщении оперативной службы. Также их Салехарда выехала спецтехника регионального управления МЧС России. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе ведомства. По предварительной информации, пострадавших нет. Жильцов дома, скорее всего, будут размещать в спальном корпусе школы-интерната села Аксарка. Видео: telegram-канал «Мы из Приуралья»

В селе Аксарка Приуральского района ЯНАО утром 26 мая произошел пожар в трехэтажном многоквартирном жилом доме. Как сообщает противопожарная служба ЯНАО, пострадавших, по предварительной информации, нет. Жильцов дома эвакуировали. «На момент прибытия дежурного караула в из квартир, расположенных на втором этаже, наблюдалось сильное задымление. Пожарные немедленно приступили к ликвидации возгорания. На данный момент производится тушение пожара, на месте работают 3 единицы спецтехники противопожарной службы ЯНАО и 14 человек личного состава», — говорится в сообщении оперативной службы. Также их Салехарда выехала спецтехника регионального управления МЧС России. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе ведомства. По предварительной информации, пострадавших нет. Жильцов дома, скорее всего, будут размещать в спальном корпусе школы-интерната села Аксарка. Видео: telegram-канал «Мы из Приуралья»