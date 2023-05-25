25 мая 2023
24 мая 2023

В райцентре ЯНАО горит трехэтажный жилой многоквартирник. Видео

В ЯНАО в микрорайоне «Юбилейный» села Аксарка горит многоквартирный жилой дом
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Обстрел типографии в Донецке. ДНР, пожар
На помощь пожарным в Аксарку выехали спасатели из Салехарда (архивное фото) Фото:

В селе Аксарка Приуральского района ЯНАО утром 26 мая произошел пожар в трехэтажном многоквартирном жилом доме. Как сообщает противопожарная служба ЯНАО, пострадавших, по предварительной информации, нет. Жильцов дома эвакуировали.

«На момент прибытия дежурного караула в из квартир, расположенных на втором этаже, наблюдалось сильное задымление. Пожарные немедленно приступили к ликвидации возгорания. На данный момент производится тушение пожара, на месте работают 3 единицы спецтехники противопожарной службы ЯНАО и 14 человек личного состава», — говорится в сообщении оперативной службы.

Также их Салехарда выехала спецтехника регионального управления МЧС России. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе ведомства.

По предварительной информации, пострадавших нет. Жильцов дома, скорее всего, будут размещать в спальном корпусе школы-интерната села Аксарка.

Видео: telegram-канал «Мы из Приуралья»

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В селе Аксарка Приуральского района ЯНАО утром 26 мая произошел пожар в трехэтажном многоквартирном жилом доме. Как сообщает противопожарная служба ЯНАО, пострадавших, по предварительной информации, нет. Жильцов дома эвакуировали. «На момент прибытия дежурного караула в из квартир, расположенных на втором этаже, наблюдалось сильное задымление. Пожарные немедленно приступили к ликвидации возгорания. На данный момент производится тушение пожара, на месте работают 3 единицы спецтехники противопожарной службы ЯНАО и 14 человек личного состава», — говорится в сообщении оперативной службы. Также их Салехарда выехала спецтехника регионального управления МЧС России. Информацию об этом подтвердили в пресс-службе ведомства. По предварительной информации, пострадавших нет. Жильцов дома, скорее всего, будут размещать в спальном корпусе школы-интерната села Аксарка. Видео: telegram-канал «Мы из Приуралья»
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...