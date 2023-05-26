Шольц захотел поговорить с Путиным

Канцлер Германии Олаф Шольц планирует телефонный звонок с президентом России Владимиром Путиным Фото: NIDS/NATO Multimedia Library

Канцлер Германии Олаф Шольц хочет обсудить конфликт на Украине с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Kölner Stadt-Anzeiger.

«Но я намереваюсь в подходящее время снова поговорить с Путиным», — заявил Шольц в интервью немецкому изданию . Он отмечает, что с последнего разговора прошло уже много времени.

На вопрос о смене власти в России он ответил, что он не обращает внимание на такие провокационные вопросы. Шольц считает, что в результате соглашение между властями в Москве и Киеве должно быть достигнуто.

В последний раз переговоры между Шольцем и Путиным прошли по телефону 2 декабря 2022 года. Их разговор длился час. В январе 2023 года в Германии сообщили, что не хотят отказываться от контактов с Россией.