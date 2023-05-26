Шольц захотел поговорить с Путиным

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НАТО. Москва. stock, Олаф Шольц, канцлер, stock
Канцлер Германии Олаф Шольц планирует телефонный звонок с президентом России Владимиром Путиным Фото:

Канцлер Германии Олаф Шольц хочет обсудить конфликт на Украине с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Kölner Stadt-Anzeiger.

«Но я намереваюсь в подходящее время снова поговорить с Путиным», — заявил Шольц в интервью немецкому изданию. Он отмечает, что с последнего разговора прошло уже много времени.

На вопрос о смене власти в России он ответил, что он не обращает внимание на такие провокационные вопросы. Шольц считает, что в результате соглашение между властями в Москве и Киеве должно быть достигнуто.

В последний раз переговоры между Шольцем и Путиным прошли по телефону 2 декабря 2022 года. Их разговор длился час. В январе 2023 года в Германии сообщили, что не хотят отказываться от контактов с Россией.

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Канцлер Германии Олаф Шольц хочет обсудить конфликт на Украине с президентом России Владимиром Путиным. Об этом он заявил в интервью немецкой газете Kölner Stadt-Anzeiger. «Но я намереваюсь в подходящее время снова поговорить с Путиным», — заявил Шольц в интервью немецкому изданию. Он отмечает, что с последнего разговора прошло уже много времени. На вопрос о смене власти в России он ответил, что он не обращает внимание на такие провокационные вопросы. Шольц считает, что в результате соглашение между властями в Москве и Киеве должно быть достигнуто. В последний раз переговоры между Шольцем и Путиным прошли по телефону 2 декабря 2022 года. Их разговор длился час. В январе 2023 года в Германии сообщили, что не хотят отказываться от контактов с Россией.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
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