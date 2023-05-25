Глава ЯНАО Артюхов вынужден корректировать планы из-за сенатора Зленко. Инсайд

Елена Зленко не собирается уходить на пенсию из Совета Федерации

26 мая 2023 в 10:39 Размер текста - 17 +

Елена Зленко пытается сохранить пост в Совете Федерации Фото: Андрей Загуменнов © URA.RU Елена Зленко не хочет покидать пост сенатора от ЯНАО в Совете Федерации. Сенатора не устраивает вариант, предложенный ей главой региона Дмитрием Артюховым — переезд в Салехард и пост замгубернатора, который сейчас занимает Бучкова. Об этом URA.RU сообщил источник в истеблишменте. «Зленко не собирается уходить на заслуженный отдых или переезжать в Салехард. По сути, для нее уход из сенаторов в заместители губернатора — это понижение статуса», — сообщил источник. По информации инсайдера, она вела переговоры с председателем Валентиной Матвиенко о своем сохранении в Совфеде. Это может скорректировать планы Артюхова, который якобы собирался поменять Зленко и Бучкову местами. Получить оперативный комментарий у Елены Зленко не удалось — на звонки корреспондента она не ответила. Письменный запрос также остался без ответа.

Елена Зленко не хочет покидать пост сенатора от ЯНАО в Совете Федерации. Сенатора не устраивает вариант, предложенный ей главой региона Дмитрием Артюховым — переезд в Салехард и пост замгубернатора, который сейчас занимает Бучкова. Об этом URA.RU сообщил источник в истеблишменте. «Зленко не собирается уходить на заслуженный отдых или переезжать в Салехард. По сути, для нее уход из сенаторов в заместители губернатора — это понижение статуса», — сообщил источник. По информации инсайдера, она вела переговоры с председателем Валентиной Матвиенко о своем сохранении в Совфеде. Это может скорректировать планы Артюхова, который якобы собирался поменять Зленко и Бучкову местами. Получить оперативный комментарий у Елены Зленко не удалось — на звонки корреспондента она не ответила. Письменный запрос также остался без ответа.