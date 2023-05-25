25 мая 2023
24 мая 2023

Глава ЯНАО Артюхов вынужден корректировать планы из-за сенатора Зленко. Инсайд

Елена Зленко не собирается уходить на пенсию из Совета Федерации
© Служба новостей «URA.RU»
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Комитет по ЖКХ в Заксе ЯНАО, отчеты по капремонту, зленко елена
Елена Зленко пытается сохранить пост в Совете Федерации Фото:

Елена Зленко не хочет покидать пост сенатора от ЯНАО в Совете Федерации. Сенатора не устраивает вариант, предложенный ей главой региона Дмитрием Артюховым — переезд в Салехард и пост замгубернатора, который сейчас занимает Бучкова. Об этом URA.RU сообщил источник в истеблишменте.

«Зленко не собирается уходить на заслуженный отдых или переезжать в Салехард. По сути, для нее уход из сенаторов в заместители губернатора — это понижение статуса», — сообщил источник. По информации инсайдера, она вела переговоры с председателем Валентиной Матвиенко о своем сохранении в Совфеде. Это может скорректировать планы Артюхова, который якобы собирался поменять Зленко и Бучкову местами.

Получить оперативный комментарий у Елены Зленко не удалось — на звонки корреспондента она не ответила. Письменный запрос также остался без ответа.

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Елена Зленко не хочет покидать пост сенатора от ЯНАО в Совете Федерации. Сенатора не устраивает вариант, предложенный ей главой региона Дмитрием Артюховым — переезд в Салехард и пост замгубернатора, который сейчас занимает Бучкова. Об этом URA.RU сообщил источник в истеблишменте. «Зленко не собирается уходить на заслуженный отдых или переезжать в Салехард. По сути, для нее уход из сенаторов в заместители губернатора — это понижение статуса», — сообщил источник. По информации инсайдера, она вела переговоры с председателем Валентиной Матвиенко о своем сохранении в Совфеде. Это может скорректировать планы Артюхова, который якобы собирался поменять Зленко и Бучкову местами. Получить оперативный комментарий у Елены Зленко не удалось — на звонки корреспондента она не ответила. Письменный запрос также остался без ответа.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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