Огонь практически уничтожил многоквартирный дом
Огонь практически уничтожил многоквартирный дом жилой в селе Аксарка Приуральского района ЯНАО. Спасатели поливают соседние здания водой, чтобы огонь не распространялся на них.
«Дом в Аксарке почти полностью уничтожен. Жильцов соседних домов эвакуировали. Сейчас пожарные поливают соседние здания водой, чтобы огонь не распространялся на них», — пишет telegram-канал «Новости Ямала».
Ранее сообщалось, что в Аксарке утром произошло возгорание многоквартирного дома. По предварительной информации, пострадавших не было.
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