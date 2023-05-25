25 мая 2023
24 мая 2023

Огонь почти полностью уничтожил многоквартирный дом в ЯНАО. Видео

Огонь практически уничтожил дом в микрорайоне «Юбилейный» села Аксарка
© Служба новостей «URA.RU»
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Огонь практически уничтожил многоквартирный дом Фото:

Огонь практически уничтожил многоквартирный дом жилой в селе Аксарка Приуральского района ЯНАО. Спасатели поливают соседние здания водой, чтобы огонь не распространялся на них.

«Дом в Аксарке почти полностью уничтожен. Жильцов соседних домов эвакуировали. Сейчас пожарные поливают соседние здания водой, чтобы огонь не распространялся на них», — пишет telegram-канал «Новости Ямала».

Ранее сообщалось, что в Аксарке утром произошло возгорание многоквартирного дома. По предварительной информации, пострадавших не было.

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Огонь практически уничтожил многоквартирный дом жилой в селе Аксарка Приуральского района ЯНАО. Спасатели поливают соседние здания водой, чтобы огонь не распространялся на них. «Дом в Аксарке почти полностью уничтожен. Жильцов соседних домов эвакуировали. Сейчас пожарные поливают соседние здания водой, чтобы огонь не распространялся на них», — пишет telegram-канал «Новости Ямала». Ранее сообщалось, что в Аксарке утром произошло возгорание многоквартирного дома. По предварительной информации, пострадавших не было.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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