Элита обсуждает «задержание» главы «Екатеринбург-ЭКСПО»

Свердловский истеблишмент обсуждает «задержание» директора МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» Игоря Данилова — «при передаче ему денег». Такой информацией утром 26 мая с URA.RU поделились сразу несколько собеседников в политтусовке. Как оказалось, с Даниловым все в порядке, он на рабочем месте. От кого пошел слух, еще накануне разлетевшийся по кабинетам, сейчас выясняют.
«Про слух знаю, не верьте во всякую чушь, я на рабочем месте. Активно готовлюсь к „Иннопрому“», — прокомментировал Данилов.
По одной из версий, слух мог появиться из-за того, что перед международной выставкой (пройдет в июле) конгрессник активно проверяют силовики — ФСБ, ФСО и Росгвардия. Ведь ожидаются не только федеральные VIP, но и иностранные делегации — в том числе из Белоруссии и Китая. Для Данилова это будет уже седьмой «Иннопром». МВЦ он возглавляет с декабря 2016-го.
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