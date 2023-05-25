25 мая 2023

Элита обсуждает «задержание» главы «Екатеринбург-ЭКСПО»

© Служба новостей «URA.RU»
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Игорь Данилов и МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО». Екатеринбург, данилов игорь
На площадке Игоря Данилова проходят главные мероприятия региона Фото:

Свердловский истеблишмент обсуждает «задержание» директора МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» Игоря Данилова — «при передаче ему денег». Такой информацией утром 26 мая с URA.RU поделились сразу несколько собеседников в политтусовке. Как оказалось, с Даниловым все в порядке, он на рабочем месте. От кого пошел слух, еще накануне разлетевшийся по кабинетам, сейчас выясняют.

«Про слух знаю, не верьте во всякую чушь, я на рабочем месте. Активно готовлюсь к „Иннопрому“», — прокомментировал Данилов.

По одной из версий, слух мог появиться из-за того, что перед международной выставкой (пройдет в июле) конгрессник активно проверяют силовики — ФСБ, ФСО и Росгвардия. Ведь ожидаются не только федеральные VIP, но и иностранные делегации — в том числе из Белоруссии и Китая. Для Данилова это будет уже седьмой «Иннопром». МВЦ он возглавляет с декабря 2016-го.

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Свердловский истеблишмент обсуждает «задержание» директора МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО» Игоря Данилова — «при передаче ему денег». Такой информацией утром 26 мая с URA.RU поделились сразу несколько собеседников в политтусовке. Как оказалось, с Даниловым все в порядке, он на рабочем месте. От кого пошел слух, еще накануне разлетевшийся по кабинетам, сейчас выясняют. «Про слух знаю, не верьте во всякую чушь, я на рабочем месте. Активно готовлюсь к „Иннопрому“», — прокомментировал Данилов. По одной из версий, слух мог появиться из-за того, что перед международной выставкой (пройдет в июле) конгрессник активно проверяют силовики — ФСБ, ФСО и Росгвардия. Ведь ожидаются не только федеральные VIP, но и иностранные делегации — в том числе из Белоруссии и Китая. Для Данилова это будет уже седьмой «Иннопром». МВЦ он возглавляет с декабря 2016-го.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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