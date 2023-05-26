SHOT: три беспилотника пытались атаковать Брянскую область

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Дрон. stock, бпла, беспилотник, дрон, stock
Брянская область подверглась атаке беспилотников, сообщают СМИ Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Брянская область была атакована тремя беспилотниками с разницей в 15 минут. Об этом сообщает telegram-канал SHOT.

«Массовой атаке подверглось село Стратива Стародубского района (4 километра до границы) в 17:00. Два БПЛА поочередно сбросили неустановленную взрывчатку в поле — никто не пострадал», — говорится в сообщении. После в небе был замечен беспилотник, который нес заряд от РПГ. Он был сбит. Никто не пострадал. Отмечается, что время между атаками каждого дрона составляло 15 минут.

Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны России для подтверждения информации. Ответ ожидается.

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Брянская область была атакована тремя беспилотниками с разницей в 15 минут. Об этом сообщает telegram-канал SHOT. «Массовой атаке подверглось село Стратива Стародубского района (4 километра до границы) в 17:00. Два БПЛА поочередно сбросили неустановленную взрывчатку в поле — никто не пострадал», — говорится в сообщении. После в небе был замечен беспилотник, который нес заряд от РПГ. Он был сбит. Никто не пострадал. Отмечается, что время между атаками каждого дрона составляло 15 минут. Корреспондент URA.RU отправил запрос в Минобороны России для подтверждения информации. Ответ ожидается.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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