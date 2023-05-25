Челябинские приставы устроили массовую облаву на автомобили должников

У 73-х челябинских водителей арестовали автомобили Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU

Судебные приставы и сотрудники ГИБДД провели на выездах из Челябинска массовый рейд по выявлению водителей-должников. В итоге у 73-х водителей были арестованы автомобили. Об этом URA.RU сообщили 26 мая в пресс-службе ГУФССП России по области.

«24 мая на двух транспортных направлениях Челябинска— Новоградском и Троицком трактах был проведен рейд судебных приставов и сотрудников ГИБДД. 73 человека стали участниками неприятной процедуры — ареста транспорта. У пятерых водителей автомобили были отправлены на принудительную стоянку», — заявили в пресс-службе ведомства.

Приставы отмечают, что их главной поддержкой в этой работе стали автоматизированные программные комплексы «Дорожный пристав». С их помощью в общем потоке было выявлено около 200 автомобилей, принадлежащих должникам. В ходе рейда было взыскано более 1,5 миллиона рублей.

«На Новоградском тракте дальнейшее движение на эвакуаторе продолжила Toyota Land Cruiser, за рулем которой был не сам должник, а третье лицо. Долговые обязательства собственника автомобиля превысили 150 тысяч рублей, из которых более 130 тысяч рублей — в пользу налоговой инспекции», — отметили в ведомстве.

Кроме того, был арестован, изъят и передан представителю банка-взыскателя залоговый Hyundai Solaris. Его хозяин задолжал банку 930 тысяч рублей.