В Курганской области учителям увеличат размер оклада

26 мая 2023 в 11:15 Размер текста - 17 +

Учителя получат больший оклад с сентября 2023 года Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU В Курганской области у педагогических работников увеличится размер окладов с 1 сентября 2023 года. Об этом сообщил директор департамента образования и науки региона Андрей Кочеров во время прямого эфира в группе ЦУР во «ВКонтакте». «В этом году принято постановление правительства Курганской области, что с 1 сентября будет увеличен размер оклада педагогических работников. […] Это приведет к тому, что большая часть зарплаты будет относиться к непосредственному труду учителя, не будет зависеть от того любит или не любит его завуч, директор. Надеемся, это приведет и к определенному росту заработной платы», — сказал Кочеров. По словам Кочерова, в департамент поступали жалобы учителей на несправедливое распределение средств стимулирующего фонда между определенным кругом лиц, которые входят в комиссию по распределению надбавок. Рост окладов также поможет молодым учителям без опыта работы, отметил Кочеров. Ранее URA.RU писало, что в Кургане у учителей и врачей выросли зарплаты. По данным Свердловскстата на ноябрь 2022 года среднемесячная зарплата у работников сферы образования в Курганской области достигла 36 724 рублей. Это на 28% больше, чем в 2021 году.

В Курганской области у педагогических работников увеличится размер окладов с 1 сентября 2023 года. Об этом сообщил директор департамента образования и науки региона Андрей Кочеров во время прямого эфира в группе ЦУР во «ВКонтакте». «В этом году принято постановление правительства Курганской области, что с 1 сентября будет увеличен размер оклада педагогических работников. […] Это приведет к тому, что большая часть зарплаты будет относиться к непосредственному труду учителя, не будет зависеть от того любит или не любит его завуч, директор. Надеемся, это приведет и к определенному росту заработной платы», — сказал Кочеров. По словам Кочерова, в департамент поступали жалобы учителей на несправедливое распределение средств стимулирующего фонда между определенным кругом лиц, которые входят в комиссию по распределению надбавок. Рост окладов также поможет молодым учителям без опыта работы, отметил Кочеров. Ранее URA.RU писало, что в Кургане у учителей и врачей выросли зарплаты. По данным Свердловскстата на ноябрь 2022 года среднемесячная зарплата у работников сферы образования в Курганской области достигла 36 724 рублей. Это на 28% больше, чем в 2021 году.