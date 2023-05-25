25 мая 2023

В Курганской области учителям увеличат размер оклада

© Служба новостей «URA.RU»
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Учителя получат больший оклад с сентября 2023 года Фото:

В Курганской области у педагогических работников увеличится размер окладов с 1 сентября 2023 года. Об этом сообщил директор департамента образования и науки региона Андрей Кочеров во время прямого эфира в группе ЦУР во «ВКонтакте».

«В этом году принято постановление правительства Курганской области, что с 1 сентября будет увеличен размер оклада педагогических работников. […] Это приведет к тому, что большая часть зарплаты будет относиться к непосредственному труду учителя, не будет зависеть от того любит или не любит его завуч, директор. Надеемся, это приведет и к определенному росту заработной платы», — сказал Кочеров.

По словам Кочерова, в департамент поступали жалобы учителей на несправедливое распределение средств стимулирующего фонда между определенным кругом лиц, которые входят в комиссию по распределению надбавок. Рост окладов также поможет молодым учителям без опыта работы, отметил Кочеров.

Ранее URA.RU писало, что в Кургане у учителей и врачей выросли зарплаты. По данным Свердловскстата на ноябрь 2022 года среднемесячная зарплата у работников сферы образования в Курганской области достигла 36 724 рублей. Это на 28% больше, чем в 2021 году.

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В Курганской области у педагогических работников увеличится размер окладов с 1 сентября 2023 года. Об этом сообщил директор департамента образования и науки региона Андрей Кочеров во время прямого эфира в группе ЦУР во «ВКонтакте». «В этом году принято постановление правительства Курганской области, что с 1 сентября будет увеличен размер оклада педагогических работников. […] Это приведет к тому, что большая часть зарплаты будет относиться к непосредственному труду учителя, не будет зависеть от того любит или не любит его завуч, директор. Надеемся, это приведет и к определенному росту заработной платы», — сказал Кочеров. По словам Кочерова, в департамент поступали жалобы учителей на несправедливое распределение средств стимулирующего фонда между определенным кругом лиц, которые входят в комиссию по распределению надбавок. Рост окладов также поможет молодым учителям без опыта работы, отметил Кочеров. Ранее URA.RU писало, что в Кургане у учителей и врачей выросли зарплаты. По данным Свердловскстата на ноябрь 2022 года среднемесячная зарплата у работников сферы образования в Курганской области достигла 36 724 рублей. Это на 28% больше, чем в 2021 году.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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