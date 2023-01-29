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В Кургане у учителей и врачей выросли зарплаты, но они меньше среднего

© Служба новостей «URA.RU»
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Самой высокооплачиваемой в Кургане остается сфера страхования и финансов Фото:

В Кургане выросли заработные платы у сотрудников медицины и сферы образования, но они продолжают находится ниже среднего уровня доходов в регионе. Об этом сообщается на официальном сайте службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям.

«На ноябрь 2022 года среднемесячная зарплата у работников сферы образования в регионе составляет 36 724 рублей, что на 28% больше, чем в 2021 году. За этот же период у сотрудников медицинских учреждений средний доход вырос на 9% и составил 37 280 рублей», — указано в сообщении Свердловскстата.

Средние доходы курганцев, по данным службы госстатистики, равны 39 246 рулям. За период с января по ноябрь 2022 года этот показатель снизился на 3% (относительного этого же периода 2021 года). Рост зарплат также наблюдается в сферах сельского хозяйства (на 30%), строительства (на 31%) и общепита (также на 30%).

Самый высокооплачиваемой областью остается страхование и финансовая деятельность, но в ней наблюдается снижение. Ранее сотрудники этой сфера получили около 58 000 рублей, сейчас зарплата сократилась почти на 3 000 рублей. Второе место по оплате труда занимает добыча полезных ископаемых, где курганцы могут в среднем заработать 52 433 рубля (что выше, чем в 2021 году на 13%). Меньше всего получают сотрудники административной деятельности — 22 142 рублей в среднем.

Ранее URA.RU писало, что в Курганской области выросли средние выплаты пенсии. Однако в регионе также зафиксировали и снижение заработной платы.

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В Кургане выросли заработные платы у сотрудников медицины и сферы образования, но они продолжают находится ниже среднего уровня доходов в регионе. Об этом сообщается на официальном сайте службы государственной статистики по Свердловской и Курганской областям. «На ноябрь 2022 года среднемесячная зарплата у работников сферы образования в регионе составляет 36 724 рублей, что на 28% больше, чем в 2021 году. За этот же период у сотрудников медицинских учреждений средний доход вырос на 9% и составил 37 280 рублей», — указано в сообщении Свердловскстата. Средние доходы курганцев, по данным службы госстатистики, равны 39 246 рулям. За период с января по ноябрь 2022 года этот показатель снизился на 3% (относительного этого же периода 2021 года). Рост зарплат также наблюдается в сферах сельского хозяйства (на 30%), строительства (на 31%) и общепита (также на 30%). Самый высокооплачиваемой областью остается страхование и финансовая деятельность, но в ней наблюдается снижение. Ранее сотрудники этой сфера получили около 58 000 рублей, сейчас зарплата сократилась почти на 3 000 рублей. Второе место по оплате труда занимает добыча полезных ископаемых, где курганцы могут в среднем заработать 52 433 рубля (что выше, чем в 2021 году на 13%). Меньше всего получают сотрудники административной деятельности — 22 142 рублей в среднем. Ранее URA.RU писало, что в Курганской области выросли средние выплаты пенсии. Однако в регионе также зафиксировали и снижение заработной платы.
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