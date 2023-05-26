Рогов заявил о предотвращенном теракте против журналиста российского СМИ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Силовые структуры. Пермь, фсб, собр, группа захвата, пистолет в кобуре, спецназ, омон, чвк, штурмовик
Теракт удалось предотвратить, отметил Владимир Рогов Фото:

В Ростовской области предотвращен теракт в отношении российского журналиста федерального СМИ. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.

«В Энергодаре предотвращен громкий теракт. По предварительной информации, он готовился террористами в отношении журналиста одного из федеральных СМИ», — написал Владимир Рогов в своем telegram-канале. Он отметил, что в регионе ведутся следственные действия.

Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Ростовской области предотвращен теракт в отношении российского журналиста федерального СМИ. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов. «В Энергодаре предотвращен громкий теракт. По предварительной информации, он готовился террористами в отношении журналиста одного из федеральных СМИ», — написал Владимир Рогов в своем telegram-канале. Он отметил, что в регионе ведутся следственные действия.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...