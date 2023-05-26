Рогов заявил о предотвращенном теракте против журналиста российского СМИ

Теракт удалось предотвратить, отметил Владимир Рогов
В Ростовской области предотвращен теракт в отношении российского журналиста федерального СМИ. Об этом заявил член главного совета администрации Запорожской области Владимир Рогов.
«В Энергодаре предотвращен громкий теракт. По предварительной информации, он готовился террористами в отношении журналиста одного из федеральных СМИ», — написал Владимир Рогов в своем telegram-канале. Он отметил, что в регионе ведутся следственные действия.
Подпишитесь на URA.RU в Telegram! Наш канал следит за всем миром и рассказывает, что пишут о России за рубежом. Наши подписчики узнают о мировых сенсациях первыми!
Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!