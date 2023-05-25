25 мая 2023
24 мая 2023

Эксперты выяснили, сколько жителей ЯНАО давали списывать одноклассникам

SuperJob: 74% жителей ЯНАО давали списывать одноклассникам
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Уроки мужества в с. Белозерское. Курган, урок, класс, ученики, тетрадь, школьный класс, школа, школьники, уроки, школьные парты
3 из 4 жителей ЯНАО, будучи школьниками, разрешали одноклассникам списывать Фото:

Согласно опросу, 74% жителей ЯНАО разрешали списывать своим одноклассникам. Таким исследованием с URA.RU поделилась пресс-служба сервиса SupperJob.

«3 из 4 жителей ЯНАО (74%), будучи школьниками, разрешали одноклассникам списывать. Судя по комментариям, во многих случаях это было не эпизодической помощью друзьям, а значимой частью образовательного процесса», — сказано в сообщении.

Чаще всего списывали у респондентов с высшим образованием. Они оказались представителями самых распространенных профессии: PR- менеджеры, экономисты, воспитатели и маркетологи — 80%. Были и те, кто не разрешал списывать одноклассникам — программисты и экономисты (10%). Не просили списывать у будущих водителей, дизайнеров и продавцов — 8%.

Ранее ямальцы рассказывали о своих фобиях на работе. Оказалось, что больше всего жители региона боятся увольнения.

Главные новости ЯНАО уже в твоем телефоне — Telegram-канал «Округ белых ночей». Подпишитесь, нажмите на ссылку.

Коротко о главных событиях спецоперации и не только - в одном письме. Подписывайтесь на нашу ежедневную рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Согласно опросу, 74% жителей ЯНАО разрешали списывать своим одноклассникам. Таким исследованием с URA.RU поделилась пресс-служба сервиса SupperJob. «3 из 4 жителей ЯНАО (74%), будучи школьниками, разрешали одноклассникам списывать. Судя по комментариям, во многих случаях это было не эпизодической помощью друзьям, а значимой частью образовательного процесса», — сказано в сообщении. Чаще всего списывали у респондентов с высшим образованием. Они оказались представителями самых распространенных профессии: PR- менеджеры, экономисты, воспитатели и маркетологи — 80%. Были и те, кто не разрешал списывать одноклассникам — программисты и экономисты (10%). Не просили списывать у будущих водителей, дизайнеров и продавцов — 8%. Ранее ямальцы рассказывали о своих фобиях на работе. Оказалось, что больше всего жители региона боятся увольнения.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Система Orphus

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...