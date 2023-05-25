Эксперты выяснили, сколько жителей ЯНАО давали списывать одноклассникам

SuperJob: 74% жителей ЯНАО давали списывать одноклассникам

26 мая 2023 в 13:21 Размер текста - 17 +

3 из 4 жителей ЯНАО, будучи школьниками, разрешали одноклассникам списывать Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Согласно опросу, 74% жителей ЯНАО разрешали списывать своим одноклассникам. Таким исследованием с URA.RU поделилась пресс-служба сервиса SupperJob. «3 из 4 жителей ЯНАО (74%), будучи школьниками, разрешали одноклассникам списывать. Судя по комментариям, во многих случаях это было не эпизодической помощью друзьям, а значимой частью образовательного процесса», — сказано в сообщении. Чаще всего списывали у респондентов с высшим образованием. Они оказались представителями самых распространенных профессии: PR- менеджеры, экономисты, воспитатели и маркетологи — 80%. Были и те, кто не разрешал списывать одноклассникам — программисты и экономисты (10%). Не просили списывать у будущих водителей, дизайнеров и продавцов — 8%. Ранее ямальцы рассказывали о своих фобиях на работе. Оказалось, что больше всего жители региона боятся увольнения.

Согласно опросу, 74% жителей ЯНАО разрешали списывать своим одноклассникам. Таким исследованием с URA.RU поделилась пресс-служба сервиса SupperJob. «3 из 4 жителей ЯНАО (74%), будучи школьниками, разрешали одноклассникам списывать. Судя по комментариям, во многих случаях это было не эпизодической помощью друзьям, а значимой частью образовательного процесса», — сказано в сообщении. Чаще всего списывали у респондентов с высшим образованием. Они оказались представителями самых распространенных профессии: PR- менеджеры, экономисты, воспитатели и маркетологи — 80%. Были и те, кто не разрешал списывать одноклассникам — программисты и экономисты (10%). Не просили списывать у будущих водителей, дизайнеров и продавцов — 8%. Ранее ямальцы рассказывали о своих фобиях на работе. Оказалось, что больше всего жители региона боятся увольнения.