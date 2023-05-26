Медведев: российские штурмовики должны получать в разы больше снарядов

26 мая 2023 в 13:31 Размер текста - 17 +

Штурмовые отряды должны получать приоритет в выдаче боеприпасов, заявил Дмитрий Медведев Фото: Официальный сайт Министерства обороны РФ новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Штурмовые отряды, должны получать приоритет в выдаче боеприпасов. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в беседе с журналистами во время визита во Вьетнам. «Снарядов в целом хватает. Вопрос в том, что штурмовики должны иметь приоритет и обеспечиваться в несколько раз выше стандартных нормативов», — заявил Дмитрий Медведев, его слова приводит РИА Новости. Он также отметил, что Россия превосходит другие страны по уровню военных технологий. Он призвал нарастить производство танков и артиллерии. «Технологии гиперзвука, которыми обладает Россия, конечно, важны. Но если говорить об удержании территории, гиперзвук не поможет», — заявил Медведев. Из-за спецоперации на Украине оборонно-промышленный комплекс (ОПК) России совершит качественный скачок. Это связано с тем, что Россия стала больше инвестировать в военное производство. «Наш ОПК начал внедрять новые технологии», — подчеркнул Медведев. Во время операции по взятию Артемовска (Бахмута) основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин несколько раз отмечал, что его штурмовым отрядам не хватает боеприпасов. После этого Минобороны России несколько раз отправляла дополнительные снаряды штурмовым отрядам.

Штурмовые отряды, должны получать приоритет в выдаче боеприпасов. Об этом заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в беседе с журналистами во время визита во Вьетнам. «Снарядов в целом хватает. Вопрос в том, что штурмовики должны иметь приоритет и обеспечиваться в несколько раз выше стандартных нормативов», — заявил Дмитрий Медведев, его слова приводит РИА Новости. Он также отметил, что Россия превосходит другие страны по уровню военных технологий. Он призвал нарастить производство танков и артиллерии. «Технологии гиперзвука, которыми обладает Россия, конечно, важны. Но если говорить об удержании территории, гиперзвук не поможет», — заявил Медведев. Из-за спецоперации на Украине оборонно-промышленный комплекс (ОПК) России совершит качественный скачок. Это связано с тем, что Россия стала больше инвестировать в военное производство. «Наш ОПК начал внедрять новые технологии», — подчеркнул Медведев. Во время операции по взятию Артемовска (Бахмута) основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин несколько раз отмечал, что его штурмовым отрядам не хватает боеприпасов. После этого Минобороны России несколько раз отправляла дополнительные снаряды штурмовым отрядам.