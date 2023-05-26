ФСБ предотвратила теракт в Геленджике

ФСБ России задержала жителя Геленджика, который готовил теракт в городе
ФСБ России предотвратила теракт в Геленджике. Был задержан житель города.
«ФСБ задержала жителя Геленджика, сторонника украинских националистов, готовившего теракт на объекте правоохранительных органов», — передает ТАСС информацию ЦОС ФСБ России. Уточняется, что против гражданина возбуждено уголовное дело о приготовлении к совершению теракта.
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